態度反覆不一? 川普澄清：不會傷及社安金、紅藍卡

川普14日接受保守派媒體右派新聞網站布萊巴特訪問時澄清表示，絕不會做出導致社安金與紅藍卡陷入困境或受到傷害的任何事情。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)19日報導，近25年以來，前總統川普 對於社安金 、紅藍卡 態度反覆，曾經支持改革社會福利計畫，但2015年卻改口。

前總統川普11日接受CNBC新聞頻道節目專訪時說，政府福利計畫如果刪減「就能做很多事情」，引發外界質疑川普將砍社安金以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。川普14日接受保守派媒體右派新聞網站布萊巴特(Breitbart)訪問時澄清表示，絕對不會做出導致社安金與紅藍卡陷入困境或受到傷害的任何事情。

總統拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)批評川普企圖「誤導選民」，因為川普執政期時想要每年刪減數十億社安金及紅藍卡經費。

報導指出，根據估計，紅藍卡預算2028年恐將用罄，社安金可能在2033年後面臨破產。拜登預算提案喊出向高收入者加稅的提議，做為解決之道，川普競選團隊則還沒有對紅藍卡及預算金預算短缺如何解決提出方案。

2000年，川普在「我們理應擁有的美國」(The America We Deserve)書中形容社安金是「龐式騙局」(Ponzi scheme)。2012年，川普支持當時共和黨副總統候選人、威斯康辛州聯邦眾議員萊恩(Paul Ryan)提出的紅藍卡改革計畫。

2015年角逐共和黨總統初選時，川普則把自己塑造成社安金、紅藍卡計畫的守護者。川普上台之後，曾在白宮預算計畫裡研議刪減退休社會福利，只不過提案後來並未落實。執政期間，川普被媒體問到社會福利計畫時，多次表示對於第二任內改變或刪減社會福利計畫抱持開放態度。