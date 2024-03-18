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Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

記者胡玉立／綜合報導
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

如果父母生前接受過聯邦醫療補助(Medicaid)長期照護服務，他們離世後若留有房屋等遺產，兒女可能會驚訝萬分地收到州政府的「討債信」要求討回Medicaid長照補助費；這筆債務可能動輒好幾萬元，子女或許會被迫賣掉父母留下的房產。

「這樣的聯邦法律設計真的很糟糕！」伊利諾州民主黨眾議員沙科夫斯基(Jan Schakowsky)說：「Medicaid是唯一要求各州向人民討回資金的國家公共福利計畫。」為了終結這項早在1993年由國會制定的追討Medicaid計畫，沙科夫斯基上個會期提出「停止不公追討Medicaid法案」，結果無疾而終。3月，她已再度提出同一法案。

紐約時報16日報導了一名62歲中西部女性居民，正為此與州政府抗爭。這名女性的母親2021年88歲過世後幾周，她就收到州公眾服務廳來函追討她母親死後欠下的Medicaid債務。她本以為那封信是個「騙局」，結果發現它是真的。

1993年國會規定，55歲以上Medicaid受益人若使用養老院或居家護理等長照服務，各州須在受益人過世後設法從其遺產中收回這些費用。

「Medicaid要求受益人必須花掉幾乎所有資產，才有資格享受福利，」老齡正義組織(Justice in Aging)指導律師卡爾森(Eric Carlson)解釋道：「如果政府聲稱要討回數萬元，大多數情況下，是看到死者遺下房產。」死者家屬可能必須賣掉房子來償還Medicaid，否則州可能會沒收財產。

沙科夫斯基辦公室發現，2021年以來，光是伊利諾伊州就有1萬7000個家庭因為被追討Medicaid補助費而失去房產。針對Medicaid向聯邦政府和各州提供建議的獨立機構MACPAC的2021年報告指稱，2019年財年各州透過死者遺產追回Medicaid補助款7億3300萬元；金額僅佔Medicaid長照支出約0.5%。只有八個州的回收金額超過支出的1%。

沙科夫斯基說：「這種作法既殘酷又有害，也起不了作用。為追討這些費用實際花出的成本，還可能超過討回的錢。」

國會當年制定強制追討計畫時，支持者認為從遺產追回Medicaid補助費用可節省經費並促進公平；因為有些高收入老人會請律師保護自身資產，讓Medicaid支付他們的養老院帳單。

但究其實，各州大多是向低收入家庭索債，許多是非裔和拉丁裔家庭。批評者認為這種政策讓貧窮者「永不得翻身」。MACPAC報告指出，65歲以上身故的Medicaid受益人平均財富不到4萬5000元，平均房屋淨值為2萬7364元。

「房子是很多人畢生努力留給子孫的基石，」卡爾森說： 「該政策卻對最無力償還的家庭和社區強加索償。」

Medicaid 長照 養老院

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