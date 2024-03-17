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周休三日提案若通過 職場運作與整體經濟將劇變

記者胡玉立／綜合報導
英國保險公司Simply Business三年前試行周休三日，一周工時由37.5降至30小時且不影響薪水，效果不錯。(路透)
英國保險公司Simply Business三年前試行周休三日，一周工時由37.5降至30小時且不影響薪水，效果不錯。(路透)

佛蒙特州獨立派聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)13日宣布將提案，在薪資不減的前提下，將一周工作時數由40小時縮短為32小時，即周休三日。這一提案若經通過，勢將劇烈改變全美職場運作及整體經濟現況。

加州民主黨籍聯邦參議員巴特勒(Laphonza Butler)將與桑德斯共同在參院提出該法案，加州民主黨聯邦眾議員高野(Mark Takano)將在眾院提出該法案。

桑德斯發布新聞說：「今日美國工人生產力比1940年代高出400%以上。然而與數十年前相比，工人工時更長，薪資卻更低；這種情況必須改變。」「是該減輕國家壓力水平，讓國人享受更好生活品質的時候了；是該每周工作32小時且工資不受影響的時候了。」

目前尚不清楚參院有多少民主黨人會支持桑德斯的法案；至於在共和黨控制的眾院，該法案可能會面臨艱鉅挑戰。

桑德斯強調，自動化和人工智慧(AI)等最新科技進步，不應僅有利於華爾街企業執行長和富有股東，也應有利於工人階級；工人減少工時是必要之舉。改為每周32小時工時，將是確保工人受益於生產率大幅提高的重要步驟，這些新科技已導致生產力在2023年達到歷史新高。

近年來，全美對於周休三日的支持已有增加趨勢，勞工階層也主張工作更具彈性。

去年3月新聞周刊(Newsweek)委託民調機構芮菲德與威爾頓策略公司(Redfield & Wilton Strategies)進行的民調發現，71%國人支持周休三日，只有4%反對。

聯合汽車工會(UAW)也曾在最近一輪工會談判中推動每周工時32小時，最後未獲通過，但已引發有關是否該減少工時的討論。

另外，根據國際員工福利計畫基金會(International Foundation of Employee Benefit Plans)去年9月報告，美國約5%的雇主正為員工提供周休三日的福利，另有14%的雇主考慮這麼做。

桑德斯 周休 民主黨

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