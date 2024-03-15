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路透：川普授權CIA 散播對中國習近平政府不利消息

編譯茅毅／綜合14日電
據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2018年主持中情局長哈斯柏就職。(美聯社)
據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2018年主持中情局長哈斯柏就職。(美聯社)

路透14日引述三位前美國官員獨家報導，美國前總統川普任內曾授權中情局(CIA)針對中國社群媒體發動祕密行動，目標是改變中國國內對其政府的輿論。

這三人指稱，CIA創設一支特務小組，在網路上利用假身分散布有關習近平政府的負面論述，並向海外新聞媒體透露誹謗或貶抑中國政府的情資。CIA相關行動始於2019年，過去從未被披露。

美前官員：用假身分 但論述基於事實

這些前美國官員說、該小組散播針對中共高幹在海外隱匿非法所得的指控，還痛批中國的一帶一路倡議既貪腐又浪費。這些前官員雖不願提供相關任務的具體細節，但他們聲稱，儘管是由情報員以假身分祕密散布，但相關論述「基於事實」。

其中兩位前官員還說，這些行動旨在中共領導高層間煽動他們對北京的疑心，迫使中國政府花費資源追查外力對其網路及社群媒體的入侵，「我們當時是想要他們追逐(難以捉摸的)幽靈」。

這些前官員聲稱，該CIA行動是針對北京多年欲擴大其全球影響力舉動的因應作為。川普2017年1月就任後，對北京採取更強硬的作法。

CIA、白宮拒談 中國外交部批美擴散假資訊

CIA發言人羅賓森婉拒對該認知作戰計畫存在與否、其目的或效應置評。路透則引述中國外交部發言人報導，此事凸顯美國政府以輿論空間和媒體平台為武器，擴散假資訊和操縱國際輿論。白宮國安會發言人華特斯亦拒絕置評。

CIA 白宮 社群媒體

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