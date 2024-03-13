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眾院今投票禁抖音 估輕鬆過關 FBI局長：抖音受中共控制

編譯潘勛／綜合12日電
國會眾院預定13日就因為國家安全顧慮，立法禁止抖音的相關法案進行表決，預料可獲兩黨支持通過。(美聯社)
國會眾院預定13日就因為國家安全顧慮，立法禁止抖音的相關法案進行表決，預料可獲兩黨支持通過。(美聯社)

眾院預計13日就兩黨共同提案，禁止極為流行的社媒App「抖音」(TikTok)在美營運投票，預計可以輕騎過關，但本法案在參院的態勢就不那麼明顯；但國家安全總監海恩斯(Avril Haines)11日與其他情報首長在參院作證指出，不能排除中國利用抖音影響美國大選，而聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)指出，抖音受中共控制，對國安造成威脅。

美國廣播公司新聞網(ABC News)12日報導，知情人士指出，聯調局、司法部、國家情報總監的情報官員11日下午都在參院情報委員會作證。

眾院法案給抖音的母公司字節跳動兩個選擇，一是在六個月時間內，把抖音在美國業務拆出來賣給美方，否則就面臨查禁，禁止下載抖音程式 。

抖音在美擁有1億7000多萬名用戶，公司指出本法案不啻「全面封殺」，已呼籲用戶去電選區的國會議員。

聯邦調查局長雷伊(左)11日與中央情報局長伯恩斯等情報首長 ，在參院情報委員會就...
聯邦調查局長雷伊(左)11日與中央情報局長伯恩斯等情報首長 ，在參院情報委員會就國家安全作證。雷伊指北京利用抖音來影響今年大選。(美聯社)

雖然抖音最後一刻發動強力遊說，但共和黨高層估計，至少三分之二的眾議員會投票支持本法案。

在參院，共和、民主兩黨鷹派參議員也支持眾院法案，但眾人承認，參院對本法案仍有異議。共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)表示，本法案若無仔細衡量，恐造成不測後果，畢竟本領域的某些巨擘是美國公司，輕率起頭，可能讓美國公司遭到報復。

一些民主黨參議員表示，還沒機會審核該法案，要等眾院通過後提交參院，才能正式表態。參院多數黨領袖舒默便表示，要看眾院怎麼做，再與參院相關委員會主席們交談，了解他們的意見。

不少抖音網紅擔憂國會這條法案會嚴重影響他們的生計。但兩黨國會議員均警告，抖音的母公司在中國 ，無法信任。

聯調局長雷伊在參院作證指出，抖音造成諸多威脅，可以用來推銷陰謀論、影響美國選舉，操縱輿論，而用戶甚至不知道有這些事。

雷伊指出，因為很難查出來，才讓抖音對國家安全造成的憂懼如此巨大。

對本法案的支持，在國會共和黨、民主黨人與白宮之間一直成長；拜登總統表示，法案一旦通過，自己就會簽字。

前總統川普卻在遊說反對本案，他表示除掉抖音，只會讓臉書得利。

抖音 參院 眾院

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