前司法部長替中國軍企｢大疆創新｣遊說 凸顯美法律漏洞

歐巴馬政府司法部長林奇轉任遊說工作，被疑利益衝突。(美聯社)

路透11日報導，歐巴馬政府司法部 長林奇(Loretta Lynch)轉任私人律師事務所合夥人後，替中國深圳大疆創新科技有限公司遊說，類似案例不只一端，據稱與中國軍方有關係的海康威視和無錫藥明康德新藥開發股份有限公司也聘用美國說客，圖避開美國政府的監視與制裁，雖然並未違法，卻凸顯美國法律的漏洞。

現為保羅與衛斯法律事務所(Paul, Weiss law firm)合夥人的林奇，去年7月寫信給國防部 高官，請國防部把大疆創新從｢中國軍方企業｣名單上移除；路透研究過這封信後，認為林奇運用美國法律上的漏洞，替大疆創新遊說而不必透露自己的律師身分。

律師事務所、林奇本人和大疆創新都未就此事表示意見，不過，2022年被國防部列入黑名單的大疆創新曾說，它不是軍方企業，也打算正式挑戰國防部此舉。

中國無人機大廠大疆科技，遭美國國防部列入禁止美國人投資黑名單。(路透)

「外國代理人登記法」規定，替非美國企業做事，須申報工作內容，包括上業行為及法律代表，但有些情況可以例外。不少國會議員認為，這些「例外情況」應予縮小。

美國財政部和商業部都說，大疆創新支持中共對新疆維吾兒族少數民族進行生物特徵監視及追蹤；國防部1月底更新的中國軍方企業「黑名單」上，仍有大疆創新的名字。

即使如此，法律規定太鬆，透明度不夠，也遭到抨擊，參院外交委員會資深委員芮許(Jim Risch，共和黨)說，中國企業和中國政府之間界線模糊，前美國政府官員不應替它們遊說，基於這兩大理由，「外國代理人登記法」應予修改。他說，「美國前政府高官利用自己的關係，替美國敵人的利益服務，實不應如此。」

不過，美國民權聯盟等人權社團擔心，縮緊外國代理人的資格會妨礙言論自由；也有人擔心，美國這麼做，會讓俄國 、中國等威權國家更加有理由壓制境內的言論自由。

喬治華盛頓大學法學教授特利(Jonathan Turley)說，俄國就對表達異議的公民及記者貼上「外國代理」的標籤，限縮其活動範圍。過去，有些調查和法辦，都是針對從事第一修正案活動的人而來，「這點，我確實要表達關切。」