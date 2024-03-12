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百歲二戰老兵迎娶96歲未婚妻 在法國海濱小鎮舉行婚禮

編譯尤寶琪／綜合12日電
百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之際，在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻珍妮‧斯沃林(左) 。(美聯社)
百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之際，在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻珍妮‧斯沃林(左) 。(美聯社)

80年前，年僅20歲的美國陸軍空軍下士特倫斯(Harold Terens)，在「諾曼第登陸」(D-Day)後不久，首次來到法國；80年後，他將於6月再次來到法國，參加法國慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之際，還要在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶自己96歲的未婚妻珍妮‧斯沃林(Jeanne Swerlin) 。

「我很愛這女孩，她很特別，」特倫斯表示。他和斯沃林自2021年開始交往；「他是個很棒的人，非常棒，」斯沃林表示，「他很愛我，而且很常表達出來」。

特倫斯和斯沃林都曾結過婚，並都在紐約長大；特倫斯住在布朗士區(Bronx)，斯沃林都則住在布魯克林區(Brooklyn)；他們倆經常會笑著說到，兩人對第二次世界大戰的經歷有多不同。

她當時仍在就讀高中，並曾與士兵約會，他們都喜歡送她軍牌、小刀，甚至手槍等戰爭紀念品，試圖贏得她的芳心。

特倫斯則是於1942年入伍後，在隔年就前往英國，經歷了身邊戰友的陣亡，執行了秘密任務，還先後因遭搶以及感染痢疾而差點喪命，更有一次陰差陽錯地躲過摧毀了整個酒吧的德國火箭。

特倫斯返回美國後，於1948年與妻子塞爾瑪(Thelma)結婚，育有兩女一子；塞爾瑪在2018年去世，兩人相濡以沫70年。

斯沃林在21歲時結婚，育有兩女一子，在40多歲時喪偶；她的第二任丈夫則是在兩人結婚18年後去世；斯沃林隨後與卡茨(Sol Katz)一起生活了25年，直到他在2019年去世。

特倫斯和斯沃林兩人，是在卡茨(Sol Katz)女兒斯科斯海姆(Joanne Schosheim)的介紹下認識的。斯科斯海姆是在她的孩子與特倫斯的孫子一起參加的夏令營，認識了特倫斯；她和另一名友人覺得，特倫斯和斯沃林很般配，於是邀請兩人共進午餐；兩人因此相識並相愛。

特倫斯和斯沃林及家人將於5月下旬前往巴黎，與特倫斯和其他為數不多的二戰老兵一起接受致敬；之後，他們將會前往卡朗唐萊馬賴鎮(Carentan-les-Marais)舉行婚禮；卡朗唐萊馬賴鎮長隆尼爾(Jean-Pierre Lhonneur)計畫於6月8日在一座建於1600年代的教堂裡為兩人證婚。

百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之...
百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之際，在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻珍妮‧斯沃林(左) 。(美聯社)
百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之...
百歲二戰老兵特倫斯(右)今年6月將趁赴法國參加慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動之際，在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻珍妮‧斯沃林(左) 。(美聯社)

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