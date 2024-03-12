小甘迺迪真的要選？第三黨可望獲更多選票左右選情

由民主黨轉為無黨籍的甘迺迪預料可以吸引一些不滿兩黨的選票。(歐新社)

資深選舉分析家史凱利(Geoffrey Skelley)表示，民調指出2024年總統選舉，兩大政黨推出的人選拜登 總統及前總統川普 ，選民都不樂見，所以第三黨及獨立候選人吸引一些選民的關注。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，史凱利指出，兩大政黨的兩位候選人都不受喜愛，還在競選，他認為因為這些狀況而出現更好的機會，供第三黨取得更多選票。

過去幾次總統選舉，包括2016年，第三黨候選人扮演吃重角色，而讓當時民主黨 提名人喜萊莉‧柯林頓得票被第三黨候選人瓜分，在關鍵搖擺州敗選；1992年的獨立參選人裴洛(Ross Perot)也影響選情。

今年有些參選人如魏斯特(Cornel West)比拜登還要左，他主張拜登不如民主黨基本盤那麼進步。

由民主黨籍轉為獨立參選人的小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)有所不同，他目前主打反建制派政綱，較難在政治思想光譜上定位；他力主解決氣候變遷，同時又主張陰謀論如新冠疫情，質疑疫苗，同時在極右、極左強硬派都取得共鳴。

選民沈派恩(Oliver Shampine)談到拜登處理以色列在加薩進攻巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)的手法時表示，覺得民主黨背離自己的一切價值；他指出，魏斯特更講求和平、善待巴人。

外圍團體「無標籤」(No Labels)正考慮推出由一名共和黨人及一名民主黨人組成的「團結搭檔」候選人，話雖如此，該團體打算組成的團隊是誰並不清楚；他們做出最後決定的最後期限是15日。

無標籤團體因為有很多人對拜登再戰川普感到失望而取得動力，另闢蹊徑想推出自己的正副總統候選搭檔，早期民調及訪談均顯示，部分選民的挫折感可能瀕臨沸點。