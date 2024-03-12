拜登公布明年7.3兆預算案 增富人稅降赤字…分析：過關機率低

拜登總統11日公布2025年會計年度計畫，總預算高達7.3兆，將提高富人和企業的徵稅，被視為在大選年吸引選民。（路透）

拜登 總統11日公布總額高達7兆3000億元的2025會計年度政府預算 ，內容包括中低收入家庭減稅、降低健保開銷、縮減政府赤字、對企業及富人加稅等；美聯社分析，預算提案能在參眾兩院過關成法的機率不高，但在選舉年卻為民眾提供了拜登第二任的施政藍圖，讓選民對於拜登今年11月如果連任成功、民主黨取得國會多數一窺堂奧。

拜登7日對國會發表國情咨文(State of the Union)演說時即已先透露預算計畫幾大重點，11日公布188頁的書面報告則有細節方案。政府在2025會計年度整體花費7兆3000億元中，1兆8000億元的稅收缺口則靠借款彌補。

根據預算提案，未來十年政府赤字可望降低3兆，未來10年政府稅收可望有4兆9000億元，各種政府計畫累計經費約1兆9000億元。

根據這項計畫，疫情期間推出的兒童抵稅福利(child tax credit)，將於2025年恢復實施；購屋民眾可獲最高1萬元抵稅，政府將提供100億做為「首購族」頭期款(down payment，又稱首付)補助；同時，為解決全國房屋不足導致房價居高不下的問題，政府推出2580億興建200萬棟房屋的計畫。

年收入20萬以下家庭將可獲得托兒補助，絕大多數符合資格的家庭，每日托兒開銷將不超過十元。

企業稅將從21%調高到28%，億萬富豪至少繳25%所得稅。

增加國防和邊境預算

國防預算約9000億元，比預算基線(baseline)多出160億元。拜登政府先前提出的烏克蘭、以色列軍援計畫目前在眾院卡關。

預算提案裡為美墨邊境加派人手、增加資源提供經費；不過，未來十年整體國防花費可望減少1460億元，累計大約9兆5700億元。

聯邦學貸將取消初辦手續費(origination fees)，借款人可望省下1000元；另外，政府將為大學提供120億元補助，讓學生減輕學費壓力。

強生批拜登胡亂花錢

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨團高層發表聯合聲明指出，拜登預算提案讓人再次看到拜登政府「胡亂花錢，永不滿足」；聲明中說，拜登預算提案不僅沒有切中要點，還會讓美國加速走向衰退之路。

拜登在國情咨文中說，聯邦醫療保險 (Medicare，即俗稱的紅藍卡)開放處方藥議價應該擴大到500種藥品，未來十年省下2000億開銷，但預算提案並未說明議價藥品數量。