我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

拜登公布明年7.3兆預算案 增富人稅降赤字…分析：過關機率低

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統11日公布2025年會計年度計畫，總預算高達7.3兆，將提高富人和企業的徵稅，被視為在大選年吸引選民。（路透）
拜登總統11日公布2025年會計年度計畫，總預算高達7.3兆，將提高富人和企業的徵稅，被視為在大選年吸引選民。（路透）

拜登總統11日公布總額高達7兆3000億元的2025會計年度政府預算，內容包括中低收入家庭減稅、降低健保開銷、縮減政府赤字、對企業及富人加稅等；美聯社分析，預算提案能在參眾兩院過關成法的機率不高，但在選舉年卻為民眾提供了拜登第二任的施政藍圖，讓選民對於拜登今年11月如果連任成功、民主黨取得國會多數一窺堂奧。

拜登7日對國會發表國情咨文(State of the Union)演說時即已先透露預算計畫幾大重點，11日公布188頁的書面報告則有細節方案。政府在2025會計年度整體花費7兆3000億元中，1兆8000億元的稅收缺口則靠借款彌補。

根據預算提案，未來十年政府赤字可望降低3兆，未來10年政府稅收可望有4兆9000億元，各種政府計畫累計經費約1兆9000億元。

根據這項計畫，疫情期間推出的兒童抵稅福利(child tax credit)，將於2025年恢復實施；購屋民眾可獲最高1萬元抵稅，政府將提供100億做為「首購族」頭期款(down payment，又稱首付)補助；同時，為解決全國房屋不足導致房價居高不下的問題，政府推出2580億興建200萬棟房屋的計畫。

年收入20萬以下家庭將可獲得托兒補助，絕大多數符合資格的家庭，每日托兒開銷將不超過十元。

企業稅將從21%調高到28%，億萬富豪至少繳25%所得稅。

增加國防和邊境預算

國防預算約9000億元，比預算基線(baseline)多出160億元。拜登政府先前提出的烏克蘭、以色列軍援計畫目前在眾院卡關。

預算提案裡為美墨邊境加派人手、增加資源提供經費；不過，未來十年整體國防花費可望減少1460億元，累計大約9兆5700億元。

聯邦學貸將取消初辦手續費(origination fees)，借款人可望省下1000元；另外，政府將為大學提供120億元補助，讓學生減輕學費壓力。

強生批拜登胡亂花錢

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨團高層發表聯合聲明指出，拜登預算提案讓人再次看到拜登政府「胡亂花錢，永不滿足」；聲明中說，拜登預算提案不僅沒有切中要點，還會讓美國加速走向衰退之路。

拜登在國情咨文中說，聯邦醫療保險(Medicare，即俗稱的紅藍卡)開放處方藥議價應該擴大到500種藥品，未來十年省下2000億開銷，但預算提案並未說明議價藥品數量。

預算 拜登 聯邦醫療保險

上一則

不想被說「親中」…眾院兩黨同心禁抖音 川普孤掌難鳴

下一則

401(k)帳戶變應急提款機 3.6%民眾提早領錢創新高

延伸閱讀

喊砍3政府福利 川普：刪減社安金跟紅藍卡 就能做很多事

喊砍3政府福利 川普：刪減社安金跟紅藍卡 就能做很多事
拜登新預算7重點 點名川普「刻意隱瞞」為企業及富人減稅代價

拜登新預算7重點 點名川普「刻意隱瞞」為企業及富人減稅代價
ABC分析：第三黨候選人可望獲更多選票 將左右選情

ABC分析：第三黨候選人可望獲更多選票 將左右選情
駁拜登「傷害大於幫助說」 內唐亞胡：立場獲大多數以色列人民支持

駁拜登「傷害大於幫助說」 內唐亞胡：立場獲大多數以色列人民支持

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利