奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱

雷恩葛斯林(Ryan Gosling)化身肯尼,開金口獻唱。(美聯社)

去年度電影票房冠軍「Barbie芭比 」締造14億元佳績,除了帥哥美女搭配繽紛的浪漫氣氛,吸引觀眾進場,電影配樂與歌曲大受歡迎,對於拉抬「Barbie芭比」票房也是功不可沒。

根據美聯社報導,「Barbie芭比」電影配樂收錄多位知名歌手作品,主題曲是迪斯可天后杜娃黎波(Dua Lipa)演唱Dance the Night,並重新改編1997年歐洲暢銷歌曲Barbie Girl,還有繞舌女歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)和冰辣妹(Ice Spice)演唱,連男主角雷恩葛斯林(Ryan Gosling)也開金口獻唱。

怪奇比莉再以電影《Barbie芭比》原創歌曲〈What Was I Made For?〉拿下人生第2座奧斯卡獎。(路透社)

電影原聲帶推出後首周銷量達12萬6000張,並榮登「告示牌二百大專輯榜」(Billboard Hot 200)亞軍,獲得三項葛萊美(Grammy Awards)、一項金球獎 (Golden Globe),以及獲得奧斯卡 最佳原創歌曲獎項,成績斐然。

賣座大片「芭比」的男女演員盛裝出席奧斯卡頒獎典禮。(路透)

根據報導,影史上最暢銷的電影原聲帶是1992年由已故流行天后惠妮休斯頓(Whitney Houston) 主演的電影「終極保鑣」(The Bodyguard)主題曲I Will Always Love You傳唱至今,全球銷量高達4500萬張。

「索尼影視音樂集團」(Sony Pictures Music Group)總裁阿斯帕斯(Spring Aspers)表示,成功的電影配樂必須與劇情結合,成為電影重要一環;她說:「不僅要發掘最受歡迎的人物,還要發掘有才華的藝術家,他們知道如何創造拓展電影情節的元素。」

阿斯帕斯以「蝙蝠俠3」(Batman Forever)Kiss from a Rose以及「鐵達尼號」(Titanic)My Heart Will Go On這兩首電影主題曲為例,進一步說明:「歷久不衰的歌曲就像會起化學反應的大型樂團,對的歌曲、對的視覺效果加上對的場景,會超越歌曲本身、變得更加宏偉。」

根據數據和分析公司Luminate2023年終報告,凡看過電影的觀眾在過去半年內購票觀賞現場演唱會的機率,比不去看電影的人高出七成;此外Z世代有42%女性更可能聆聽電影配樂而發現新樂曲,比率比一般人高出20%,足以證明配樂是電影賣座的關鍵之一。