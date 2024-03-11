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奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱

編譯俞仲慈／綜合10日電
雷恩葛斯林(Ryan Gosling)化身肯尼，開金口獻唱。(美聯社)
雷恩葛斯林(Ryan Gosling)化身肯尼，開金口獻唱。(美聯社)

去年度電影票房冠軍「Barbie芭比」締造14億元佳績，除了帥哥美女搭配繽紛的浪漫氣氛，吸引觀眾進場，電影配樂與歌曲大受歡迎，對於拉抬「Barbie芭比」票房也是功不可沒。

根據美聯社報導，「Barbie芭比」電影配樂收錄多位知名歌手作品，主題曲是迪斯可天后杜娃黎波(Dua Lipa)演唱Dance the Night，並重新改編1997年歐洲暢銷歌曲Barbie Girl，還有繞舌女歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)和冰辣妹(Ice Spice)演唱，連男主角雷恩葛斯林(Ryan Gosling)也開金口獻唱。

怪奇比莉再以電影《Barbie芭比》原創歌曲〈What Was I Made F...
怪奇比莉再以電影《Barbie芭比》原創歌曲〈What Was I Made For？〉拿下人生第2座奧斯卡獎。（路透社）

電影原聲帶推出後首周銷量達12萬6000張，並榮登「告示牌二百大專輯榜」(Billboard Hot 200)亞軍，獲得三項葛萊美(Grammy Awards)、一項金球獎(Golden Globe)，以及獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎項，成績斐然。

賣座大片「芭比」的男女演員盛裝出席奧斯卡頒獎典禮。(路透)
賣座大片「芭比」的男女演員盛裝出席奧斯卡頒獎典禮。(路透)

根據報導，影史上最暢銷的電影原聲帶是1992年由已故流行天后惠妮休斯頓(Whitney Houston) 主演的電影「終極保鑣」(The Bodyguard)主題曲I Will Always Love You傳唱至今，全球銷量高達4500萬張。

「索尼影視音樂集團」(Sony Pictures Music Group)總裁阿斯帕斯(Spring Aspers)表示，成功的電影配樂必須與劇情結合，成為電影重要一環；她說：「不僅要發掘最受歡迎的人物，還要發掘有才華的藝術家，他們知道如何創造拓展電影情節的元素。」

阿斯帕斯以「蝙蝠俠3」(Batman Forever)Kiss from a Rose以及「鐵達尼號」(Titanic)My Heart Will Go On這兩首電影主題曲為例，進一步說明：「歷久不衰的歌曲就像會起化學反應的大型樂團，對的歌曲、對的視覺效果加上對的場景，會超越歌曲本身、變得更加宏偉。」

根據數據和分析公司Luminate2023年終報告，凡看過電影的觀眾在過去半年內購票觀賞現場演唱會的機率，比不去看電影的人高出七成；此外Z世代有42%女性更可能聆聽電影配樂而發現新樂曲，比率比一般人高出20%，足以證明配樂是電影賣座的關鍵之一。

「Barbie芭比」原聲帶執行製片人羅森(Mark Ronson)直言：「這部電影不是音樂劇，但重點仍擺在音樂。」

「芭比」原唱怪奇比莉在奧斯卡頒獎禮上獻唱。(美聯社)
「芭比」原唱怪奇比莉在奧斯卡頒獎禮上獻唱。(美聯社)

芭比 金球獎 奧斯卡

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