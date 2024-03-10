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台片「金門」、「奶奶跟外婆」奧斯卡競拚 電影歌曲成亮點

編譯廖振堯／綜合9日電
好萊塢年度盛事，第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於10日登場，正在進行最後準備。由於夏日時間關係，10日晚頒獎儀式將提前一小時開始。(美聯社)
好萊塢年度盛事，第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於10日登場，正在進行最後準備。由於夏日時間關係，10日晚頒獎儀式將提前一小時開始。(美聯社)

第96屆奧斯卡獎頒獎典禮將於10日登場，本屆典禮也比平常更早聘用執行製作人，這意味著他們有更多的時間來計畫、研究過去的表演，勢必能端出更精采的節目。但要注意的是，典禮當天正好是夏令時間開始，因此播放較以往提早一個小時，也就是美東時間晚間7時。

美聯社報導，知名脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)將四度擔綱主持，其妻茉莉麥妮爾妮(Molly McNearney)則是第二度擔任典禮的執行製作人之一。麥妮爾妮表示，他們的重點是小品笑話，而不是大場面喜劇，金莫將以10分鐘獨白來拉開節目序幕。

麥妮爾妮表示，只要能讓觀眾感覺良好就是一場勝利，身為製作人的工作就是讓這種感覺迅速蔓延，因為演出很長，能讓觀眾待到尾聲是最好的。「我們今年感到非常興奮，今年有許多非凡電影，讓我們的工作變得更輕鬆」。

來自台灣的王湘聖(後)執導的紀錄片「奶奶跟外婆」入圍本屆奧斯卡獎。前左為96歲奶...
來自台灣的王湘聖(後)執導的紀錄片「奶奶跟外婆」入圍本屆奧斯卡獎。前左為96歲奶奶易揚輝、與86歲外婆張麗華。(美聯社)

今年的頒獎人名單，包括去年囊括七項大獎的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)三名主要演員，分別為以本片獲得最佳女主角的楊紫瓊、最佳男配角關繼威、最佳女配角潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)。

此外，今年五部入圍紀錄短片中有兩部出自台灣導演之手，能否得獎備受關注，包括江松長(S. Leo Chiang)執導的「金門」及王湘聖(Sean Wang)的「奶奶跟外婆」。

提名電影大片雲集，如「奧本海默」(Oppenheimer)、「芭比」(Barbie)、「花月殺手」(The Killers of the Flower Moon)，無一不是佳作。執行製作人卡普爾(Raj Kapoor)指出，這些電影提名原創歌曲的現場表演也是節目的真正亮點之一，從「花月殺手」歐塞奇(Osage)原住民的歌謠，到萊恩葛斯林(Ryan Gosling)現場演唱「芭比」提名歌曲「I'm Just Ken」皆令人期待。

來自台灣的導演江松長(右)與製片人錢孝貞的紀錄片「金門」入圍奧斯卡紀錄短片提名。...
來自台灣的導演江松長(右)與製片人錢孝貞的紀錄片「金門」入圍奧斯卡紀錄短片提名。(美聯社)

本屆頒獎典禮製作群還重新設計舞台，以便讓42名音樂家組成的管弦樂隊可以在杜比劇院(Dolby Theatre)演奏並出鏡。卡普爾亦透露，他們投入了大量時間構思今年的「悼念逝者」(In Memoriam)環節，希望能觸動觀眾心弦。另位執行製作穆蘭(Katy Mullan)也說將節目十分娛樂、驚喜滿溢，還有一些客串和尚未宣布的安排。

芭比 奧斯卡獎 媽的多重宇宙

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