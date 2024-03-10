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奧斯卡／保羅賈麥提入圍影帝 爸曾任耶魯校長、職棒大聯盟主席

記者胡玉立／綜合報導
本屆奧斯卡獎影帝呼聲甚高的是現年56歲保羅賈麥提。(歐新社)
本屆奧斯卡獎影帝呼聲甚高的是現年56歲保羅賈麥提。(歐新社)

現年56歲的保羅賈麥提(Paul Giamatti)演藝生涯長達30多年，他因為在電影「滯留生」(The Holdovers)飾演新英格蘭寄宿貴族學校脾氣暴躁的老師，被提名奧斯卡最佳男主角，很可能在10日奧斯卡頒獎典禮登上新巔峰。華爾街日報8日探究了演技精湛的保羅賈麥提與他曾任美國職棒大聯盟主席(Commissioner of Baseball)的父親巴特賈麥提(Bart Giamatti)，鮮為人知的父子關係。

七年前，保羅賈麥提在獨立電影「投出新人生」(The Phenom)扮演運動心理學者，負責幫助年輕投手克服突然投不出球的困境；這也是他唯一有關棒球的電影。「投出新人生」導演兼編劇諾亞布舍爾(Noah Buschel)表示，「這部棒球電影其實談的不是棒球，而是父子關係。」

華爾街日報指出，保羅的父親巴特可能是棒球史上最不可能擔任美國職棒大聯盟主席的主席。巴特1989年51歲因心臟病過世，那年他當上職棒大聯盟主席，之前他做過兩年國家聯盟(National League)總裁。若再往前追溯，他一直是受人尊敬的英國文藝復興文學學者，曾任耶魯大學校長八年。

父親過世那年，保羅22歲，距離從耶魯大學戲劇學院碩士畢業還有幾年時間。巴特生前沒機會看到兒子在演藝圈功成名就。

事實上，巴特自己也熱愛表演，他在耶魯大學還因為演戲而與未來的妻子托妮(Toni) 結下不解之緣。文森說，巴特是天生的演員，「他可以扮演任何他演的角色，保羅的天賦其來有自。」

在電影「滯留生」裡，保羅飾演的角色保羅漢納姆(Paul Hunham)，和他一樣在學術環境中成長並教授古典文學。電影導演亞歷山大佩恩(Alexander Payne)表示，這個角色正是為保羅而寫。保羅賈麥提因此獲得職涯第二次奧斯卡提名，也是他第一次被提名最佳男主角。

巴特賈麥提曾任耶魯大學校長與美國職棒大聯盟主席。(美聯社)
巴特賈麥提曾任耶魯大學校長與美國職棒大聯盟主席。(美聯社)

耶魯大學 奧斯卡 華爾街

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