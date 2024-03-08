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王毅：國際社會遵守一中「全家福」 只是時間問題

特派記者廖士鋒／北京報導

中共政治局委員兼中國外長王毅7日在中國全國兩會的外長記者會上就涉台議題表示，「台灣地區選舉（指台總統大選）只是中國的地方選舉」，國際社會遵守一中原則的「全家福」只是時間問題。

台灣議題幾乎是每年兩會外長記者會的必答題。今年由新加坡聯合早報提問台灣大選後的兩岸關係情勢，王毅態度強硬地表示「台灣地區選舉的結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢」。

他說，選後180多個國家跟國際組織重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家的主權和領土完整，「充分說明一中原則已是國際社會普遍共識，如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國主權，如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國內政」。

他強調，「相信大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的『全家福照片』，這只是一個時間問題」。他說，「我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一前景，我們底線也很清楚，絕不允許台灣從祖國分裂出去，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史清算，國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身，自食苦果」。

今年王毅的涉台回應，與前兩年外長記者會說法相比，明顯更側重於「國際社會普遍共識論」。去年秦剛手拿「憲法」，警告美國「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」；前年王毅則強調台灣與烏克蘭不同，並批評美國一些勢力縱容鼓動「台獨」勢力發展。

王毅 一中原則 全國兩會

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