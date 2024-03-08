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「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號

特派記者廖士鋒／北京報導
中共總書記習近平7日表示要統籌海上軍事鬥爭準備。圖為解放軍海軍055型萬噸驅逐艦南昌艦參加中俄「海上聯合-2021」軍事演習。（新華社）
中共總書記習近平7日表示要統籌海上軍事鬥爭準備。圖為解放軍海軍055型萬噸驅逐艦南昌艦參加中俄「海上聯合-2021」軍事演習。（新華社）

中共總書記習近平釋出最新的軍事訊號，他在出席中國14屆人大二次會議的解放軍與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」，凸顯對海上軍事力量的要求。

央視報導，習近平7日出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。習近平還提到「新興領域戰略能力」關係國家安全和軍事鬥爭主動，要求構建「網路空間防禦體系」，提高「維護國家網路安全能力」、大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，「充分解放和發展新質戰鬥力」等。

習近平針對「軍事鬥爭準備」主要提的是海上力量，凸顯當前中國領導人對來自海上軍事關切的重心。去年以來，解放軍在東海與澳洲、加拿大軍事力量有所接觸、台海則有美國為主的多國軍艦航行，南海與菲律賓的緊張狀態則仍持續。

今年解放軍費將增長7.2%，是台灣的12倍，中國總理李強的政府工作報告則提到「統籌推進軍事鬥爭準備」。眾多解放軍將領近日在代表團審議時都提到「鬥爭」相關詞彙，依照官方提供給媒體的人大會議簡報，解放軍軍委副主席張又俠要求「抓實備戰打仗工作」、另一副主席何衛東則說「提高用兵精準度和鬥爭效費比」；軍委聯合參謀部參謀長劉振立要求「堅定靈活開展軍事鬥爭」；解放軍上將王建武還建議「加快現實軍事鬥爭立法」；新任防長的董軍則說，「一切行動聽指揮」。

針對海上力量，武警部隊政委張紅兵建議「健全海警力量海上維權執法法規制度體系」；福建省軍區司令員王宏宇建議「安排超長期國債支持福建沿海一線國防建設」。

中國海權專家張文木指出，今日解放軍海軍劣勢在遠海，至於近海在第一島鏈以西水域則有相當優勢，解放軍應對近中期海上戰事的策略應當是「你打你的，我打我的；近戰可久，遠戰當速，就近而捨遠」。

解放軍 習近平 澳洲

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