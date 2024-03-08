眾院國安委員：中國製港口起重機發現通訊裝置 恐威脅國安

國會眾院國土安全委員會說，在安裝於美國港口的中國製起重機中發現可遠端遙控的蜂巢式數據機，從而加深對外國機器構成美國國家安全隱患的擔憂。圖為喬治亞州薩凡納港的中國製起重機。(美聯社)

共和黨 主導的國會眾院 國土安全委員會說，在安裝於美國港口的中國製起重機中發現可遠端遙控的蜂巢式數據機(cellular modem，中國稱為調變解調器)，進一步加深對外國機器構成美國國家安全隱患的擔憂。

華爾街日報7日報導，拜登 總統剛宣布未來五年將撥款200億元，使用日本三井物產美國子公司製造的港口起重機，代替中國製造的起重機，部分保守政治人物隨即指中國製起重機給美國帶來安全威脅；目前美國80%港口使用中國上海振華重工(ZPMC)製造的起重機，有關在起重機內發現可用於通訊的蜂巢式數據機，以前尚未披露過。

國土安全委員會一直以來調查來自中國的種種威脅，共和黨籍委員會主席格林(Mark Green)表示，中國政府尋找每個機會來收集有價值的情報，利用漏洞系統性地深入美國的關鍵基礎設施。他說，美國顯然長時間忽視了這個威脅。

查獲裝置 似乎無關正常操作

委員會的一名助理說，在一個港口發現使用的中國起重機組件裡裝有十多個蜂巢式數據機，在另一個港口的伺服器機房內也發現數據機。他說，有些數據機與起重機的操作組件連接。

在起重機上安裝數據機用以遠端監控操作，又或用於軌道維護，情況並非罕見，然而根據調查人員及相關文件披露，有些使用振華重工起重機的港口，似乎沒有這種功能的需求。

其中一個港口去年12月致函該委員會說，知道起重機上有數據機，但不知為何要安裝這些設備。

振華重工拒絕回應起重機設有解調器之事。 中國駐美國大使館發言人劉鵬宇也未回應具體問題，但強調有關中國製造起重機對美國構成國家安全風險的說法純屬臆想，是濫用國家權力阻礙正常的經貿合作。

振華重工的起重機約20年前進入美國市場，不但提供優質設施，而且價格比西方的產品便宜得多，近年來它已成為全球自動化港口產業的主要供應者之一，致力於連接設備和即時分析數據。

另一方面，美國港務局協會表示，美國港口沒有因中國起重機的存在而造成安全漏洞，協會總裁戴維斯(Cary Davis)7日發表聲明說，「我們的港口積極與各個執法機關及私營部門專家合作，將風險降至最低」。