南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

官方統計，14萬無證客2月在南部邊境被逮捕。圖為偷渡人群從墨西哥翻越圍牆來美。(路透)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)5日引述官方統計說，14萬無證客2月在南部邊境被逮捕，預料春季將有更多人偷渡入境，拜登 政府嚴陣以待。

2月被邊境巡防官員逮捕人數比1月12.4萬增加1.6萬，從海關進入的5萬人，只要從手機申請入境，就不算是非法入境 。

去年12月，移民及海關執法局立案處理的入境人數達30.2萬，而從海關之外的地方，非法入境人數1月又開始增加，顯見入春以後，還會有更多。

果然，3月初，入境人數就往上爬升，過去一周有幾天，邊境官員在24小時之內，就處理了7000多人的入境申請。

不過，影響移民入境的因素很多，此一趨勢會持續多久很難說，例如，12月高峰之後，美國請墨西哥設法阻擋或遣走想到美國的各國遊民，導致1月入境人數大減。

偷渡入境地也有變化，過去幾個禮拜，偷渡客 改從亞利桑納州和加州偏遠地點入境，從與墨西哥接壤最長的德州入境人數大減，德州州長艾伯特認為是他的功勞，例如，在格蘭德河沿岸布放帶刺鐵絲網，阻撓非法入境者。聯邦官員說，是他們拜託墨西哥政府加強執法，有以致之。

從南部邊境入境人數持續增加，會對拜登政府構成政治壓力。邊境官員過去兩年逮捕的非法入境人數超過200萬，這是史上最高紀錄。民調顯示，2024年總統大選，南部邊境問題是重要議題，而這也是拜登民調最弱的一環。

CBS說，拜登考慮引用川普一再引用過的「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(f)條，限制入境人數；該法條可以難民入境有損美國利益為由，逕自判定前來尋求難民身分者「資格不符」，讓他們連上法院陳述理由的機會都沒有。

國土安全部長梅奧卡斯說，即使拜登引用212(f)法條簽署行政命令，這道命令一定會受到司法挑戰，因為民間組織會提告。川普引用該法條簽署的命令，法院禁止生效。梅奧卡斯說，「因此，即使採取這個行政手段，也會變成訟案，無法執行。」