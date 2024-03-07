我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

記者張聲肇／綜合報導
官方統計，14萬無證客2月在南部邊境被逮捕。圖為偷渡人群從墨西哥翻越圍牆來美。(路透)
官方統計，14萬無證客2月在南部邊境被逮捕。圖為偷渡人群從墨西哥翻越圍牆來美。(路透)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)5日引述官方統計說，14萬無證客2月在南部邊境被逮捕，預料春季將有更多人偷渡入境，拜登政府嚴陣以待。

2月被邊境巡防官員逮捕人數比1月12.4萬增加1.6萬，從海關進入的5萬人，只要從手機申請入境，就不算是非法入境

去年12月，移民及海關執法局立案處理的入境人數達30.2萬，而從海關之外的地方，非法入境人數1月又開始增加，顯見入春以後，還會有更多。

果然，3月初，入境人數就往上爬升，過去一周有幾天，邊境官員在24小時之內，就處理了7000多人的入境申請。

不過，影響移民入境的因素很多，此一趨勢會持續多久很難說，例如，12月高峰之後，美國請墨西哥設法阻擋或遣走想到美國的各國遊民，導致1月入境人數大減。

偷渡入境地也有變化，過去幾個禮拜，偷渡客改從亞利桑納州和加州偏遠地點入境，從與墨西哥接壤最長的德州入境人數大減，德州州長艾伯特認為是他的功勞，例如，在格蘭德河沿岸布放帶刺鐵絲網，阻撓非法入境者。聯邦官員說，是他們拜託墨西哥政府加強執法，有以致之。

從南部邊境入境人數持續增加，會對拜登政府構成政治壓力。邊境官員過去兩年逮捕的非法入境人數超過200萬，這是史上最高紀錄。民調顯示，2024年總統大選，南部邊境問題是重要議題，而這也是拜登民調最弱的一環。

CBS說，拜登考慮引用川普一再引用過的「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(f)條，限制入境人數；該法條可以難民入境有損美國利益為由，逕自判定前來尋求難民身分者「資格不符」，讓他們連上法院陳述理由的機會都沒有。

國土安全部長梅奧卡斯說，即使拜登引用212(f)法條簽署行政命令，這道命令一定會受到司法挑戰，因為民間組織會提告。川普引用該法條簽署的命令，法院禁止生效。梅奧卡斯說，「因此，即使採取這個行政手段，也會變成訟案，無法執行。」

拜登 非法入境 偷渡客

上一則

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

下一則

「超級星期二」高收入郡挺海理 低學歷支持川普

延伸閱讀

川拜2戰成定局 川普對拜登下辯論戰帖：隨時、隨地奉陪

川拜2戰成定局 川普對拜登下辯論戰帖：隨時、隨地奉陪
面對高齡擔憂 白宮新策略：讓拜登做自己

面對高齡擔憂 白宮新策略：讓拜登做自己
接棒拜登？米雪兒辦公室聲明：絕對沒有參選計畫

接棒拜登？米雪兒辦公室聲明：絕對沒有參選計畫
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持