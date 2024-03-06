我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

紐約市戶外用餐區申請開始 8/3前未提者將開拆

受邀出席拜登國情咨文 烏克蘭第一夫人卻婉拒？原因恐出在納瓦尼遺孀

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基拒絕了白宮發出的出席邀請。（歐新社）
烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基拒絕了白宮發出的出席邀請。（歐新社）

總統拜登7日將發表年度國情咨文，但烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）拒絕了白宮發出的出席邀請，放棄華府最莊重的活動之一，同時凸顯出烏方面臨的複雜政局。

華盛頓郵報5日報導，知情官員透露，白宮的目的是讓美國第一夫人吉兒．拜登坐在歐蓮娜與俄羅斯已故反對派人士納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）的附近。歐蓮娜與尤莉雅的形象都是抵抗俄羅斯總統普亭的象徵，拜登對參眾兩院聯席會議發表演講時，此舉將提供強力抗俄的氛圍。

不過，熟知基輔方面考量的人士指出，尤莉雅可能現身，導致烏克蘭人不快。儘管納瓦尼冒生命危險對抗普亭，但他過去曾公開聲明克里米亞屬於俄羅斯，讓烏克蘭不滿。儘管納瓦尼後來轉而支持國際承認的1991年俄烏邊界，許多烏克蘭人仍認為他跟基輔的目標不合拍。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）主席兼執行長波利亞可娃（Alina Polyakova）指出，「儘管在西方，我們一直認為納瓦尼是一個英勇無畏對抗普亭的人物，但在烏克蘭，他被視為符合俄羅斯民族主義與帝國主義的思維模式」。

波利亞可娃表示，「當然，納瓦尼反對俄羅斯全面入侵烏克蘭，但俄羅斯2014年首度入侵烏克蘭時，他迎合俄羅斯人的普遍看法，即把克里米亞看成俄羅斯歷史故土的一部分」。

一位白宮官員指出，歐蓮娜婉拒參加國情咨文演說的決定，可能是因為「日程衝突」，將進一步的問題轉給歐蓮娜的辦公室，並指座位安排是在接近流程尾聲時定案的細節。歐蓮娜的辦公室沒有回應置評請求。尤莉雅的發言人表示，她也婉拒出席拜登國情咨文，並將疲勞列為一個因素。

一位美方官員表示，白宮有可能沒知會基輔當局，尤莉雅已決定不出席，但知情人士指出，尤莉雅不是烏克蘭人的唯一顧慮。對他們來說，另一個問題是尋求額外的美國安全援助時，被視為太密切配合拜登。雖然拜登一直是烏克蘭的主要擁護者，但澤倫斯基政府力求避免戰事進一步政治化。

報導指出，當烏克蘭敦促美國國會議員支持追加軍援撥款措施的時候，他們不想冒犯可能入主白宮的共和黨。波利亞可娃說，烏克蘭人對於美國國內政治動態「非常敏感」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

下一則

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

延伸閱讀

預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留
柯林頓、歐巴馬將為拜登站台 募款估逾千萬 民主黨史上最賺

柯林頓、歐巴馬將為拜登站台 募款估逾千萬 民主黨史上最賺
拜登選前最後一次國情咨文演說 納瓦尼遺孀無法出席

拜登選前最後一次國情咨文演說 納瓦尼遺孀無法出席
超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒

超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠
從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常