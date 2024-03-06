受邀出席拜登國情咨文 烏克蘭第一夫人卻婉拒？原因恐出在納瓦尼遺孀

烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基拒絕了白宮發出的出席邀請。（歐新社）

總統拜登 7日將發表年度國情咨文，但烏克蘭 第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）拒絕了白宮發出的出席邀請，放棄華府最莊重的活動之一，同時凸顯出烏方面臨的複雜政局。

華盛頓郵報5日報導，知情官員透露，白宮的目的是讓美國第一夫人吉兒．拜登坐在歐蓮娜與俄羅斯 已故反對派人士納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）的附近。歐蓮娜與尤莉雅的形象都是抵抗俄羅斯總統普亭的象徵，拜登對參眾兩院聯席會議發表演講時，此舉將提供強力抗俄的氛圍。

不過，熟知基輔方面考量的人士指出，尤莉雅可能現身，導致烏克蘭人不快。儘管納瓦尼冒生命危險對抗普亭，但他過去曾公開聲明克里米亞屬於俄羅斯，讓烏克蘭不滿。儘管納瓦尼後來轉而支持國際承認的1991年俄烏邊界，許多烏克蘭人仍認為他跟基輔的目標不合拍。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）主席兼執行長波利亞可娃（Alina Polyakova）指出，「儘管在西方，我們一直認為納瓦尼是一個英勇無畏對抗普亭的人物，但在烏克蘭，他被視為符合俄羅斯民族主義與帝國主義的思維模式」。

波利亞可娃表示，「當然，納瓦尼反對俄羅斯全面入侵烏克蘭，但俄羅斯2014年首度入侵烏克蘭時，他迎合俄羅斯人的普遍看法，即把克里米亞看成俄羅斯歷史故土的一部分」。

一位白宮官員指出，歐蓮娜婉拒參加國情咨文演說的決定，可能是因為「日程衝突」，將進一步的問題轉給歐蓮娜的辦公室，並指座位安排是在接近流程尾聲時定案的細節。歐蓮娜的辦公室沒有回應置評請求。尤莉雅的發言人表示，她也婉拒出席拜登國情咨文，並將疲勞列為一個因素。

一位美方官員表示，白宮有可能沒知會基輔當局，尤莉雅已決定不出席，但知情人士指出，尤莉雅不是烏克蘭人的唯一顧慮。對他們來說，另一個問題是尋求額外的美國安全援助時，被視為太密切配合拜登。雖然拜登一直是烏克蘭的主要擁護者，但澤倫斯基政府力求避免戰事進一步政治化。

報導指出，當烏克蘭敦促美國國會議員支持追加軍援撥款措施的時候，他們不想冒犯可能入主白宮的共和黨。波利亞可娃說，烏克蘭人對於美國國內政治動態「非常敏感」。