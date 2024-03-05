紅州試管嬰兒媽媽 捍衛自身生育權

阿拉巴馬州 最高法院視冷凍胚胎為嬰兒並禁止毀損的裁定，引發全國爭議，尤其在共和黨主政的紅州 ，試管嬰兒(IVF)家庭飽受壓力，因此有試管嬰兒媽媽站出來要捍衛自身生育權。

華盛頓郵報報導，北卡羅來納州的漢娜·尼爾森(Hannah Nelson)是兩個孩子的母親，最近在Instagram收到一則令她不安的發文：「反對墮胎並不表示『不擇手段都要生孩子』。」

尼爾森收到擁有50萬粉絲的網紅艾莉·貝絲·史塔基(Allie Beth Stuckey)不懷好意的貼文，讓她相當難過，因為她的第一個孩子就是試管嬰兒，因此反問對方：「IVF符合道德與基督教信仰，我很好奇，你為何反對這種建立家庭的方式。」

30歲的尼爾森因為罹患子宮內膜異位，受孕難度高，透過體外受精生下現已3歲的大兒子，二兒子則是自然受孕。她至今仍保留四個冷凍胚胎，以備日後需要，她說：「我從沒料過IVF會變得如此兩極化，我真的相信有些女性如果不靠IVF，就無法如願成為母親。」

自2月16日阿州最高法院裁決以來，包括紅州以及保守基督教女性包括尼爾森等皆因為是試管嬰兒母親，成為攻擊對象，迫使她們發聲捍衛生育權。

來自佛羅里達州、41歲的艾蜜莉·雷伊(Emily Ley)表示：「阿州最高法院裁決出爐後，我在短短24小時內至少哭了十次。」並補充道：「裁決效應在其他州發酵只是時間問題，這讓我感到害怕。」

雷伊也是透過體外受精生下一對9歲雙胞胎，因此堅決反對限制試管嬰兒，並向Instagram23萬5000粉絲呼籲：「用你的聲音說話，用你的選票大聲說出你的想法。」

內布拉斯加州 34歲護士莎拉(Sara)也是試管嬰兒母親，受到史塔基攻擊後，立即反擊對方：「請站在生育者角度思考，IVF絕非一條自願選擇的道路，因為必須飽受情感上的掙扎與壓力。」