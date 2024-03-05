我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

紅州試管嬰兒媽媽 捍衛自身生育權

編譯俞仲慈／綜合4日電

阿拉巴馬州最高法院視冷凍胚胎為嬰兒並禁止毀損的裁定，引發全國爭議，尤其在共和黨主政的紅州，試管嬰兒(IVF)家庭飽受壓力，因此有試管嬰兒媽媽站出來要捍衛自身生育權。

華盛頓郵報報導，北卡羅來納州的漢娜·尼爾森(Hannah Nelson)是兩個孩子的母親，最近在Instagram收到一則令她不安的發文：「反對墮胎並不表示『不擇手段都要生孩子』。」

尼爾森收到擁有50萬粉絲的網紅艾莉·貝絲·史塔基(Allie Beth Stuckey)不懷好意的貼文，讓她相當難過，因為她的第一個孩子就是試管嬰兒，因此反問對方：「IVF符合道德與基督教信仰，我很好奇，你為何反對這種建立家庭的方式。」

30歲的尼爾森因為罹患子宮內膜異位，受孕難度高，透過體外受精生下現已3歲的大兒子，二兒子則是自然受孕。她至今仍保留四個冷凍胚胎，以備日後需要，她說：「我從沒料過IVF會變得如此兩極化，我真的相信有些女性如果不靠IVF，就無法如願成為母親。」

自2月16日阿州最高法院裁決以來，包括紅州以及保守基督教女性包括尼爾森等皆因為是試管嬰兒母親，成為攻擊對象，迫使她們發聲捍衛生育權。

來自佛羅里達州、41歲的艾蜜莉·雷伊(Emily Ley)表示：「阿州最高法院裁決出爐後，我在短短24小時內至少哭了十次。」並補充道：「裁決效應在其他州發酵只是時間問題，這讓我感到害怕。」

雷伊也是透過體外受精生下一對9歲雙胞胎，因此堅決反對限制試管嬰兒，並向Instagram23萬5000粉絲呼籲：「用你的聲音說話，用你的選票大聲說出你的想法。」

內布拉斯加州34歲護士莎拉(Sara)也是試管嬰兒母親，受到史塔基攻擊後，立即反擊對方：「請站在生育者角度思考，IVF絕非一條自願選擇的道路，因為必須飽受情感上的掙扎與壓力。」

紅州 內布拉斯加州 阿拉巴馬州

上一則

AI教父黃仁勳 投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

下一則

非處方口服避孕藥Opill 本月起在美上架零售

延伸閱讀

聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格

聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格
緊隨高院判決之後 芝選委會：川普會在伊州初選選票上

緊隨高院判決之後 芝選委會：川普會在伊州初選選票上
「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決

「超級星期二」前夕 最高法院異常動作 顯示科州除名川普案可望有判決
超級星期二在即…民主黨人厭惡拜登但更怕川普 「含怨」挺拜

超級星期二在即…民主黨人厭惡拜登但更怕川普 「含怨」挺拜

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
前駐聯大使兼前南卡州長海理選到哪輸到哪，如今總算出師告捷，在3日華盛頓特區初選中獲勝，不過面對已經拿下244張黨代表票的川普，海理難以力挽狂瀾。（路透）

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

2024-03-03 21:16

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋