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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

截至9月底 估800萬無證移民滯美 5年增167%

編譯潘勛／綜合3日電
國安部預測，到今年10月以前，會有800多萬尋求庇護及其他移民滯留美國。圖為一群無證移民家庭在亞利桑納州路克維爾向邊境巡邏隊員自首，尋求庇護。(歐新社)
國安部預測，到今年10月以前，會有800多萬尋求庇護及其他移民滯留美國。圖為一群無證移民家庭在亞利桑納州路克維爾向邊境巡邏隊員自首，尋求庇護。(歐新社)

據國土安全部送交國會文件顯示，拜登政府內部預測，到今年9月底，將有800多萬尋求庇護的人以及其他移民，因司法陷入僵局，將生活在美國境內，也就是五年之間，增加約167%。

Axios新聞網站2日報導，按預測的數字，要比2019年增約300萬人，這是美國移民系統資金不足、過時，無法跟得上移民新來邊界大增，數目因此迅速成長。

移民審查積壓，讓數百萬人活在不確定之中，通常要很多年，不曉得他們是否獲准留在美國，還是面臨驅逐。

拜登政府頻頻向國會要更多經費，來解決邊界課題，但沒有結果。圖為一個無證移民家庭在...
拜登政府頻頻向國會要更多經費，來解決邊界課題，但沒有結果。圖為一個無證移民家庭在德州邊境尋求庇護。(路透)

拜登絞盡腦汁，想處理來自全球的移民前所未有的壓境、越界，未經審判的移民案件已經暴增；川普還主政時，已經有數百萬移民留在美國境內。

逾600萬人列名未羈押

去年9月30日2023會計年度結束時，已有超過600萬人列名於官方稱為「未羈押一覽表」上。

政府最新預測這些移民到10月1日將成長到800萬人，包括已被下令該驅逐的人、官員未對庇護申請做最後判定的人，以及他類移民案件，但這些人都沒被拘押在收留中心有限的空間裡。移民及海關執法局(ICE)只有4萬張拘留床位。

文件指出，在總積壓的移民當中，據估200萬人屬高優先案例，其中大多數人被下令遞解回他們母國，有些人有刑事前科，或者有訟案在身。

川普拿刑案大作文章

在前總統川普率領下，共和黨已經把最近才穿越邊界的移民但獲釋進入美國的人，當成頭號靶子來打，同時對移民在美犯罪案件廣而告知，大寫特寫。不過研究多次顯示，移民的暴力犯罪率，比起在美出生的人，要來得低。

國會政黨鬥爭，聯邦移民機構亟需的資源，「已經被劫持」。

拜登向國會要經費未果

拜登政府頻頻向國會要更多經費，來解決邊界課題，但沒有結果。共和黨在川普慫恿下，把兩黨合作、磋商幾個月、快要成形的邊界法案「弄死」；他們想拿這個命題，來打11月的選戰。

共和黨繼續要求更多拘留、驅逐出境，但ICE正在制定辦法，想要減少。同一時間，成千上萬鋌而走險的人繼續跨越邊界。

邊界爭論近來成為政策焦點，兩黨合作的邊界法案胎死腹中，大家也在看，拜登會不會採納類似川普的政策，封殺非法越界尋求庇護的人。

移民 拜登 川普

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