超級星期二將至 川普猛打拜登邊境政策 再拋陰謀論

川普升級他的移民言論，稱拜登政府的邊界政策，試圖推翻美國。(美聯社)

多州初選同時登場的「超級星期二」(Super Tuesday)即將來臨，前總統川普 對移民政策做出言詞更尖銳的論述，2日不實指控拜登 總統「密謀推翻美國政府」。

面對可能在2024年再次交手的川普，拜登將川普2020年敗選後企圖推翻選舉結果的手段形容為「威脅美國民主」，川普言行導致2021年國會暴亂事件發生，挺川群眾想要擋下政權和平轉移。

川普反批拜登才是真正的「威脅美國民主」，並在沒有提出證據之下，聲稱自己遭到刑事起訴都是拜登指使。川普2日鎖定拜登邊境政策展開抨擊，痛批拜登「每天都在援助、撫慰美國的外國敵人」。

川普在北卡羅來納州綠堡(Greensboro)造勢活動上說：「不管從任何定義來看，拜登的邊境政策都是密謀推翻美國政府。」他說：「拜登與共犯想要瓦解美國體制、打壓美國真實選民的意見，建立新的權力基礎以便持續掌權好幾個世代。」

美聯社分析，類似論述很久之前便已出現，指稱民主黨鼓吹非法移民進入美國，以便沖淡白人選民的力量，屬於極右派陣營的某些種族主義陰謀論者聲稱，美國自由派當權者故意推動體制操作，削減白種人的影響力。

川普2日稍晚在維吉尼亞州造勢場合裡再度拋出「陰謀論」，指稱民主黨企圖讓無證移民登記，以便能在下次選舉投票。

拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)發表聲明回應說，川普再次使出模糊焦點的伎倆，讓美國民眾不要注意川普封殺了數十年來最公平、最嚴格邊境法案的事實；穆薩指出，川普以為這些言論有助拉抬選情，「真是悲哀」。

川普在北卡州綠堡造勢活動上重申，再次當選將對中國祭出報復關稅 ，推出「川普互稅貿易法」(Trump Reciprocal Trade Act)，倘若中國或任何國家敢還手對美開徵100%或200%報復關稅，美國就會馬上加倍報復，「我們會讓他們付100%或200%的互惠關稅」。

川普先前表示，若當選將對六成中國進口商品調高關稅，並取消最惠國待遇。