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非法穿越私人土地入境 亞利桑納州擬准地主開槍

編譯盧炯燊／綜合3日電
亞利桑納州共和黨議員提案，要求可以合法槍殺穿越私人土地的無證移民，被批不人道。圖為激進團體攜槍在邊境巡邏。(路透)
亞利桑納州共和黨議員提案，要求可以合法槍殺穿越私人土地的無證移民，被批不人道。圖為激進團體攜槍在邊境巡邏。(路透)

亞利桑納州共和黨籍州議員希普(Justin Heap)日前提出法案，若有人穿越其土地或物業而非法進入美國，業主可以將他殺死或威脅殺死，儘管該法案未提及無證移民，但顯然是以無證移民為目標。

希普在州議會一個委員會的聽證會上，指出他提出法案目的是防堵漏洞，幫助那些土地遭入侵的牧場主，而不再僅限於目前法規，入侵離住家一哩之內才有權這樣做。

目前最少有46個州，包括亞利桑納採用俗稱所謂「城堡法」(Castle Doctrine)，當有人的住家遭到他人未經許可進入時，包括偷竊、強行闖入等，戶主有權使用一切手段，包括致命武器保護自己及家人。

亞利桑納州共和黨議員提案，要求可以合法槍殺穿越私人土地的無證移民，被批不人道。圖...
亞利桑納州共和黨議員提案，要求可以合法槍殺穿越私人土地的無證移民，被批不人道。圖為國民兵在邊境監視無證移民。(美聯社)

希普這個提案是將原有法規進一步修訂，不過已引起不少人強烈反對，尤其是拉美裔社區。該州的強硬反移民法早已造成強烈不滿，他們現在不光反對有關法規，更希望削弱共和黨在亞利桑納州議會的主導地位。

民主黨籍州議員奧爾蒂斯(Analise Ortiz)指該法案令人厭惡且不人道，會讓人可以自由的處決某些人，並會擴大法外處決的範圍，形容實在太可怕。她批評這是來自右翼，進一步反移民運動的一部分。

民主黨立法議會運動委員會(Democratic Legislative Campaign Committee)發言人更直指這個法案，使共和黨「距離謀殺合法化又近了一步」。

奧爾蒂斯相信，即使這個法案獲通過，民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)也會將之否決。

早前州議會通過法案，允許州警逮捕非法入境者，但霍布斯已聲言一定會否決。這個法案與德州3月生效的一項法案相類似，但聯邦法院已於2月29日否決。

根據聯邦海關與邊境保護局(CBP)的數據，亞利桑納州海關及邊境巡邏人員，1月在關口土桑(Tucson)截獲的無證移民，較去年同期增加149.6%。

南部邊境移民危機已成為今年大選的議題，亞利桑納州這個法案勢必令議題白熱化。

移民 亞利桑納州 民主黨

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