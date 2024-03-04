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田州曼菲斯犯罪率17年最高 市長協商幫派「停火7天」

編譯尤寶琪／綜合3日電
1月剛上任的曼菲斯市長楊格，為了抑制犯罪，會見當地幫派頭目，在各幫派間推動七天的「停火協議」。(取自臉書)
1月剛上任的曼菲斯市長楊格，為了抑制犯罪，會見當地幫派頭目，在各幫派間推動七天的「停火協議」。(取自臉書)

田納西州曼菲斯(Memphis)近年犯罪率不斷攀升，今年至今已發生600多起重大暴力犯罪事件，其中包括至少40起凶殺案；司法部已表示擔憂，指曼菲斯市的暴力犯罪達到了17年來的最高點。

為了要抑制市內犯罪情況，在1月剛上任，施政主打公共安全的曼菲斯市長楊格(Paul Young)，在近期就邀請並會見了當地幫派頭目，並在各幫派間推動了一場為期七天的「停火協議」。

有線電視新聞網(CNN)旗下WMC-TV電視台報導，市長在一場青年發展小組討論中說道：「我在那次談話中向他們提出的要求是：『是否能停火七天？七天沒有任何槍擊和殺戮？』他們說：『可以，我們願意這樣做』，然後同時給我了一些警告。」

根據WMC-TV報導，幫派所提出的條件包括，保證敵對幫派願意停火，以及幫助取得高薪工作和高薪工作所需的培訓。

楊格2日告訴CNN，曼菲斯汽車竊盜現象普遍，主要就是因為幫派分子缺乏就業機會；根據曼菲斯市警局，這類竊盜屬於1月份3500多起重大財產犯罪中的一部分。

根據曼菲斯非營利組織The Collective Blueprint數據，大曼菲斯市地區有超過4萬5000名年齡16歲至24歲的失學和失業年輕人，其中近半生活在貧困之中，且當這些人滿28歲後，只有1%過著能取得存活工資的生活。但有研究顯示，獲得工作或實習機會的年輕人中，因暴力犯罪而被捕的人數，在第一年中下降了45%。

楊格被問及七天停火協議是否能實現時表示，根據市府觀察，參加初次會議領導人所屬的幫派，尚未傳出任何槍擊事件。

暴力犯罪 槍擊 田納西州

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