假扮亞馬遜送貨員 華人偕妻綁架7個月大嬰兒
佛羅里達州一對華人夫婦駕車斜切美國對角，在西雅圖假冒亞馬遜(Amazon)送貨員，先是傷害一名母親，再綁架她七個月大的女兒，犯案後不久落網，兩人被控入室竊盜、綁架等罪名，訂3月7日受審。
佛州33歲的瑪麗‧賈里納‧阿迪拉-烏雷戈(Marlly Jarina Ardila-Urrego)和42歲丈夫賴中和(Chun Ho Vincent Lai，音譯)住在邁阿密北方約60哩的萊克沃思海灘(Lake Worth Beach)，兩人2月27日駕車45小時前往華盛頓州西雅圖，犯下入室竊盜、綁架女嬰和侵害女嬰母親的罪刑後，返回佛州時落網。
警方公布的畫面顯示，賴男假扮送貨員前往西雅圖南方約20哩的被害人公寓；他毆打並限制受害母親的行動後，綁架女嬰並拿走兩支手機和一部平板電腦。
女嬰母親是女嫌阿迪拉-烏雷戈的親戚，她向警方供稱，阿迪拉-烏雷戈跟她說，她買了一個床架要送給女嬰的兩歲手足，並稱2月20日之後會到貨。
女嬰母親的先生離家工作後，她聽到有人敲門，並透過門上監視器看到一名男子拿著亞馬遜的盒子和寫字夾板。
女嬰母親開門後，假扮送貨員的賴男反覆揍她的臉，她痛得倒地；賴男隨後將她綁在臥室裡，臥室內還有遭綁架女嬰的兩歲手足；阿迪拉-烏雷戈此時進入公寓抱起女嬰，賴男把女嬰放進亞馬遜的盒子裡，兩人隨後揚長而去。
女嬰母親掙脫束帶和膠帶後，發現女嬰失蹤並抱著兩歲的幼兒跑到戶外，鄰居見狀報警。
警方表示，此案無明顯犯案動機，起訴狀指「被告認識被害家庭和受害女嬰」，且「無明顯的心理疾病或藥物濫用證據」。
女嬰祖父、阿迪拉-烏雷戈的舅舅表示，姪女曾詢問女兒的地址，讓他覺得很奇怪，她們兩家通常不聯絡；他表示，阿迪拉-烏雷戈一年前曾說幫一對夫妻當代理孕母，獲得7萬元報酬，但他不認為她最終有懷孕。
資深副檢察官珍妮佛‧菲利普斯(Jennifer Phillips)2月29日在起訴狀中寫道，此案「非比尋常」。
阿迪拉-烏雷戈和丈夫被控一級綁架、搶劫、入室竊盜，並因傷害2歲幼童而被控二級攻擊幼童罪，兩人均未繳75萬元保釋金，目前仍在押，訂3月7日受審。
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