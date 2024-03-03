超級星期二是北卡州改投票規則後首次選舉 結果受關注

3月5日的「超級星期二」將有16個州和地區將舉行初選，其中北卡羅來納州將是改變投票規則後的首次選舉，外界視為是11月總統大選的一次測試。圖為民眾排隊出席選舉造勢活動。(歐新社)

3月5日的「超級星期二」16個州和地區將舉行初選，其中之一的北卡羅來納州 將是改變投票規則後的首次選舉，外界視為是11月總統大選的一次測試。

改變投票規則是共和黨 籍州議員所推動，選民必須清楚相關內容，否則他們的選票不會計算在內。

選民若親自前往投票所，須出示附有照片的身分證明文件；若是透過通訊投票 ，則必須提供附有照片的身分證明文件複印本。第三是取消過去以選舉日郵戳為憑的三天寬限期，凡是5日之後才收到的選票都不會列入計算。

所有相關工作都落在選務人員身上，不僅要將新規則納入選舉準備工作，還必須讓選民認識新規，因此最近不斷進行宣傳。

川普不斷聲稱2020大選結果是欺詐，所有共和黨州陸續制訂投票新規定及增加限制，北卡州就是其中之一，而且改變的範圍更廣。

北卡州去年通過的改變，是在民主黨籍州議員全面扺制下，由占絕大多數的共和黨人單方面通過。儘管遭民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)否決，但否決最終遭州議會推翻。庫伯批評共和黨人改變法律，是藉由限制選民投票權來取得重大優勢。

提出改變投票規則法案的共和黨籍州議員牛頓(Paul Newton)及丹尼爾(Warren Daniel)聲稱，新的變化是要恢復民眾對選舉的信心，說他們可以去投票所投票，這樣就知道選舉是以公平、中立的方式實行。

但民主黨人批評這些新規定，是針對少數族裔和低收入選民的投票權設限。

過去幾年，通訊投票一直是共和黨州的主要關注點，有些決定提早郵寄選票的截止日期，有些增加身分證件的要求，有些則限制第三方收集選票。

數據顯示，2020年北卡州總統大選的550萬張選票中，超過1萬2000張是選舉日後三天內陸續收到並列入計算。但共和黨人認為，每張郵寄選票的截止日期都應該相同。