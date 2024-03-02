合作夥伴撕破臉 馬斯克vs.奧特曼恩怨浮上檯面

馬斯克（圖）曾參與OpenAI創辦，但與奧特曼漸行漸遠，至今嚴詞批判奧特曼和OpenAI已喪失當年創立公司的宗旨，一狀告上法院。（美聯社）

馬斯克 (Elon Musk)控告OpenAI 及其共同創辦人奧特曼 (Sam Altman)；這起訴訟也牽扯到兩人的恩恩怨怨，對彼此的評論多年來逐漸變得尖銳苛刻，不再是當初攜手前行的好夥伴。

馬斯克指控OpenAI在開發人工智慧(AI)時將利潤和商業利益置於公共利益之上，違反了馬斯克和奧特曼之間的創始合約，當年兩人是因為共同擔憂AI的危險性而共同創辦OpenAI，目標是以人類福祉為首要目標的非營利AI公司。

紐約時報報導，2015年創立OpenAI後兩人在當年10月接受訪談，能看出兩人仍有共同願景。奧特曼稱未來幸福是人類和AI的共生關係；馬斯克同意此說法，稱實際上人們已是一個人類與機器的集體共生體，就像一個巨大的機器人。

2015年12月的另一次訪問中，奧特曼表示「我真的信任馬斯克」。

奧特曼2016年9月訪談了馬斯克，請他談談AI未來的看法。馬斯克說必須實現AI技術民主化，使其廣泛可用。「這就是你、我和其他團隊成員創建OpenAI的原因，為了幫助傳播AI技術，讓它不會集中在少數人手中。」

到2018年，馬斯克在與奧特曼權力鬥爭後離開了OpenAI。2019年時兩人仍有互動，奧特曼在1月的個人部落格文章中回憶馬斯克帶他參觀SpaceX工廠時他臉上堅定且充滿信念的表情；2019年5月推文中奧特曼幫忙抨擊反特斯拉人士，稱「與馬斯克作對是個錯誤…最好的產品通常會獲勝。」馬斯克也回文道謝。

但2023年3月的播客中，奧特曼說「馬斯克是個混蛋，他有個自我風格，這風格不是我想要的」。

至於馬斯克則在奧特曼去年11月無預警被踢出董事會後便無好言，發文稱「重要的是擁有深刻理解AI並敢於對抗奧特曼的董事。人類文明正處於危險之中」。