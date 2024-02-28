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梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

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梅西百貨將關150家門市 資源改投旗下高端精品店

記者張大仁／綜合報導
梅西百貨將在未來三年內關閉約150家表現不佳的門店。(路透)
梅西百貨將在未來三年內關閉約150家表現不佳的門店。(路透)

有166年歷史的梅西百貨公司(Macy's)27日公布財報，顯示假日季銷售額下降近2%，公司並宣布多項恢復成長的策略，包括在未來三年關閉150家業績不佳門市店，占店數的30%，將資源轉往其他店；同時加速拓展「梅西」高端品牌姊妹店布魯明岱爾(Bloomingdale's)和藍水星(Bluemercury)。

梅西百貨的新老闆史布靈(Tony Spring）說，梅西連鎖百貨需要縮減規模。他希望確保梅西百貨不會因此而與數百萬計購物者的失去既有的聯繫。

梅西百貨預計銷售將停滯不前，預計本會計年度淨銷售額將在222至229億元之間，低於2023年的230.9億元；截至2月4日的第四財季，梅西百貨虧損7100萬元。

為吸引消費者和恢復投資人信心，梅西百貨將大幅調整其門市布局，將集中精力升級其餘的350家梅西百貨門店，同時還將開設更小規模的同名連鎖店，並增加更多的布魯明岱爾和藍水星門店。

梅西百貨宣布計畫關閉150家門店之餘，並沒有透露受關閉門店影響的員工人數，這些關閉的門店幾乎占梅西百貨在門市總數的三分之一，將在未來三年內陸續關閉。

梅西百貨表示，許多關閉的門店靠近梅西百貨的其他分店，因此部分員工可以轉換工作。

該公司並計畫未來三年內開設約15家全新的布魯明岱爾百貨公司，以及至少30家全新的藍水星店，將更多精力放在精品銷售上；在此期間，該公司還將改造約30家現有的藍水星門市。

由於女鞋、冬季服裝和配件品類的銷售陷入困境，導致同名商店的銷售額下降，但美妝和梅西百貨的折扣品牌Backstage本季表現強勁。

「梅西」旗下的另兩家較高檔連鎖拜貨公司布魯明岱爾和藍水星的假期季表現都較好。

梅西百貨將在未來三年內關閉約150家表現不佳的門店。(美聯社)
梅西百貨將在未來三年內關閉約150家表現不佳的門店。(美聯社)

梅西百貨 Macy's 投資

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