移民成大選重要議題 拜登、川普 將同日訪德州邊境

川普和拜登29日將同天造訪德州美墨邊境，顯示移民議題會是今年總統大選極重要的議題之一。（路透）

國會移民協議破局後，拜登 總統與前總統川普 29日將不約而同造訪德州美墨邊境，不僅凸顯移民議題在今年總統大選中的重要性，也顯示拜登與川普今年可能再度對決，爭奪白宮的跡象日益濃厚之際，兩人都試圖將破敗的移民機制轉化為競選優勢。

美聯社報導，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)26日表示，拜登將視察德州美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)地區的布朗斯維爾(Brownsville)，當地常湧現大量無證移民，拜登將會晤邊境官員，討論兩黨立法的需要；這是拜登當上總統超過三年以來，第二度視察邊境，他去年1月曾造訪德州艾爾帕索(El Paso)。

川普則將前往美墨邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)，該市距離布朗斯維爾約325哩，且是州與聯邦就邊境安全議題爭論不休的熱點。

川普和拜登29日將同天造訪德州美墨邊境，顯示移民議題會是今年總統大選極重要的議題之一。（路透）

川普團隊指拜登視察邊境的計畫形同總統捍衛有問題的移民議題，川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，拜登必須為「史上最糟的移民危機負責」。

美聯社報導，白宮在川普宣布訪問德州的消息後，才宣布拜登將視察邊境的行程。

國會遏止非法移民 的談判破局後，川普與拜登造訪邊境凸顯移民議題為今年大選的核心；拜登譴責共和黨在川普提出縮緊庇護限制和入境日額的方案後，背棄兩黨合作的邊境計畫；川普則加強他反移民的措辭，指無證移民玷汙美國血統。

無證移民非法入境多年來讓各項議題變得更複雜，包括氣候變遷、其他國家的戰爭與動盪和經濟，而毒梟視移民為搖錢樹。

政府雙管齊下，一邊打擊非法入境的無證移民，同時增加移民合法入境的管道，引導無證移民在擔保人陪同下搭機到邊境，而非違法徒步前往邊境。

美墨邊境無證移民數量近期驟增，非法入境落網者人數去年12月創新高，1月則減半。

拜登批評共和黨在立法方面無所作為，而他正考慮頒布行政命令，遏止移民來美。

拜登思忖的行動之一是援引「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(f)條，指若無證移民「損害」國家利益，總統有權阻止移民入境。

但此舉需要修法，否則可能招致訴訟；知情人士透露，白宮已通知國會議員，拜登不會在29日訪問邊境期間宣布相關行政命令。

美聯社與NORC公共事務研究中心1月民調顯示，關切移民議題的選民從去年的27%增至35%；其中55%的共和黨人表示，政府今年需要聚焦移民，22%的民主黨則視移民為要務。