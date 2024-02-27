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「挺川派」選前內鬥 密州共和黨陷入混亂

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

共和黨密西根州黨部向來是傳統派保守主義的精神堡壘，但如今在川普主導全黨的時代，當地「挺川派」之間卻在密州初選前爆發內鬥，較勁誰有資格代表「讓美國再度偉大」(MAGA)運動，衍生亂象讓某些終身黨員為之卻步，共和黨這個重要搖擺州的發揮空間也受到牽累。

美聯社報導，過去十年捐款破百萬的一名共和黨金主，要求與密州共和黨部主席克莉絲汀娜‧卡拉莫(Kristina Karamo)見面卻遭拒絕，導致黨部失去重要經費。

知情人士說，卡拉莫拒絕理由是，這名金主是「虛有其表的共和黨員」(Republican In Name Only，RINO)。包括川普在內的共和黨員經常用這個詞彙抨擊中間派同僚。

密州黨部財務窘困已嚴重到卡拉莫為了變賣黨部大樓的授權問題而對前任黨部主管興訟；川普與共和黨全國黨部都已經安插新任主席，但卡拉莫依然拒絕卸職。

美聯社分析，密州黨部的財務危機與權力鬥爭，值得做為全國各地黨部警惕的個案研究。

川普被看好在密州共和黨初選輕鬆勝出，川普競選團隊則希望如果川普與拜登11月第二度交手，川普能在密州拿下好成績。川普想要撤換卡拉莫的打算，遭到某些川普鐵粉反對，有支持者甚至公開質疑川普。

密州柯林頓郡(Clinton County)黨部主委威利斯(Steve Willis)便說，川普一開始就不應該介入密州州內政治；威利斯表示，川普只聽身邊人的話就做決定。

川普盟友推派前任「九連霸」國會議員霍克斯特拉(Pete Hoekstra)取代卡拉莫，霍克斯特拉在川普任內曾任美國駐荷蘭大使。如今爭取金主、成立政治幕僚、組成足以運作的拉票部隊的責任已落在霍克斯特拉肩上。

霍克斯特拉說，需要透過草根成員及金主贊助，重新樹立共和黨品牌，「我希望恢復這些關係」。

卡拉莫是川普支持者，靠著呼應川普的選舉陰謀論在黨內竄起；要求卡拉莫卸下黨部主席頭銜的訴訟將由密州法官審理。

川普 共和黨 拜登

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