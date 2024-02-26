消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者在超市購物。(美聯社)

通貨膨脹改變美國民眾諸多消費習慣，從而促進通膨緩解；美聯社報導，目前物價平均仍比新冠肺炎疫情前高19%，但消費者的抵制行為迫使各大廠商緩和漲價幅度或祭出促銷優惠。

在日常用品方面，消費者改變使用品牌，從著名品牌改選店家自有品牌；從一般商店改到折扣店購物，且零食、美食愈買愈少。

物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者購買較便宜的超市自有品牌。(美聯社)

買二手車 增加 新車再祭優惠

更多人購入二手車而非新車，迫使車商對新車再祭出折扣。愈來愈多消費者抵制評論員所說的哄抬物價行為，且在食品、紙巾等日用品方面最明顯。

近幾個月，消費者抵制讓食品大廠不得不緩和過去三年的漲價速度，但已上漲的價格卻回不去當年水準。

雞蛋、蘋果和牛奶等價格雖然低於峰值，但食品價格緩步上漲有助冷卻整體通膨，通膨率從2022年的9.1%峰值降至當前的3.1%。

民眾不滿物價，成為拜登 總統競選連任的核心議題。民調顯示，通膨大幅下降，但許多消費者仍不滿物價遠高於2021年通膨加速前的水準。

拜登呼應許多左派經濟學者的批評，指企業抬價超過成本上漲的水準，藉此增加收益。

拜登抨擊「縮水式通膨」

白宮另抨擊「縮水式通膨」(shrinkflation)，即維持價格但內容物變少；拜登在職業美式足球聯盟(NFL)超級盃周日發布的影片中，譴責縮水式通膨為「敲竹槓」(rip-off)。

經濟學者認為，消費者抵制高物價表示應進一步緩解通膨，即這波通膨與1970年代、1980年代需要時間對抗通膨的情況迥異。

當高通 膨出現，消費者會想在漲價錢買一波，促使通膨持續存在。

稅務諮詢機構安永(EY)首席經濟學者達科(Gregory Daco)表示，「這種擔心每個人都要承擔高價的恐懼，我不認為我們已進入高通膨領域。」

許多消費者此次反應與住在維吉尼亞州的37歲銀行商業承銷業務萊頓(Stuart Dryden)類似，他最近到雜貨店買東西時，不買卡夫亨氏(Kraft Heinz)的產品，而是購買價格較具競爭力的商家自有品牌。

商家自有品牌 便宜逾倍

舉例而言，卡夫亨氏的奶油乳酪12盎司要價6.69元，而商家自有品牌只要3.19元；卡夫亨氏24入裝的單片切片起司要價7.69元，而商家自有品牌只要2.99元；卡夫亨氏32盎司番茄醬一瓶6.29元，而商家自有品牌只要1.69元，起司通心麵和起司絲也有類似價差。

萊頓說：「這五個產品買下來要將近30塊，但替代品牌只要13塊，我已多方嘗試各種自有品牌，許多產品的品質類似，只是非大廠牌，但我可以買到更多東西。」