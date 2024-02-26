我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

編譯陳韻涵／綜合25日電
物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者在超市購物。(美聯社)
物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者在超市購物。(美聯社)

通貨膨脹改變美國民眾諸多消費習慣，從而促進通膨緩解；美聯社報導，目前物價平均仍比新冠肺炎疫情前高19%，但消費者的抵制行為迫使各大廠商緩和漲價幅度或祭出促銷優惠。

在日常用品方面，消費者改變使用品牌，從著名品牌改選店家自有品牌；從一般商店改到折扣店購物，且零食、美食愈買愈少。

物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者購買較便宜的超市自有品牌。(美聯社...
物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者購買較便宜的超市自有品牌。(美聯社)

二手車增加 新車再祭優惠

更多人購入二手車而非新車，迫使車商對新車再祭出折扣。愈來愈多消費者抵制評論員所說的哄抬物價行為，且在食品、紙巾等日用品方面最明顯。

近幾個月，消費者抵制讓食品大廠不得不緩和過去三年的漲價速度，但已上漲的價格卻回不去當年水準。

雞蛋、蘋果和牛奶等價格雖然低於峰值，但食品價格緩步上漲有助冷卻整體通膨，通膨率從2022年的9.1%峰值降至當前的3.1%。

民眾不滿物價，成為拜登總統競選連任的核心議題。民調顯示，通膨大幅下降，但許多消費者仍不滿物價遠高於2021年通膨加速前的水準。

拜登呼應許多左派經濟學者的批評，指企業抬價超過成本上漲的水準，藉此增加收益。

拜登抨擊「縮水式通膨」

白宮另抨擊「縮水式通膨」(shrinkflation)，即維持價格但內容物變少；拜登在職業美式足球聯盟(NFL)超級盃周日發布的影片中，譴責縮水式通膨為「敲竹槓」(rip-off)。

經濟學者認為，消費者抵制高物價表示應進一步緩解通膨，即這波通膨與1970年代、1980年代需要時間對抗通膨的情況迥異。

高通膨出現，消費者會想在漲價錢買一波，促使通膨持續存在。

稅務諮詢機構安永(EY)首席經濟學者達科(Gregory Daco)表示，「這種擔心每個人都要承擔高價的恐懼，我不認為我們已進入高通膨領域。」

許多消費者此次反應與住在維吉尼亞州的37歲銀行商業承銷業務萊頓(Stuart Dryden)類似，他最近到雜貨店買東西時，不買卡夫亨氏(Kraft Heinz)的產品，而是購買價格較具競爭力的商家自有品牌。

商家自有品牌 便宜逾倍

舉例而言，卡夫亨氏的奶油乳酪12盎司要價6.69元，而商家自有品牌只要3.19元；卡夫亨氏24入裝的單片切片起司要價7.69元，而商家自有品牌只要2.99元；卡夫亨氏32盎司番茄醬一瓶6.29元，而商家自有品牌只要1.69元，起司通心麵和起司絲也有類似價差。

萊頓說：「這五個產品買下來要將近30塊，但替代品牌只要13塊，我已多方嘗試各種自有品牌，許多產品的品質類似，只是非大廠牌，但我可以買到更多東西。」

拜登 高通 二手車

上一則

首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役

下一則

漁船翻覆案談判無果 中國海警艦編隊再赴金門海域巡查

延伸閱讀

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案
川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」

川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」
南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」

南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」
管制中國貨 參議員促終止800元以下包裹免關稅待遇

管制中國貨 參議員促終止800元以下包裹免關稅待遇

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示