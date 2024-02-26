電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

汽車業研顧公司Wards Intelligence數據顯示，美國純電動車 銷量成長幅度仍快於汽油車銷量，去年成長49%達到110萬輛。但諸多跡象都顯露出各大車廠電動車款正遇到銷售瓶頸，不僅咬牙砍價，也暫緩增設工廠、調低產量，因消費者仍未完全接受此類車款，油電混合動力車反而更受青睞。

去年美國輕型車銷量 油電車成長最快

華盛頓郵報報導，分析師預計今年純電動車將繼續擴大市占，占新車銷售比例可能會突破兩位數。但Wards Intelligence指出，油電車才是去年美國銷量成長最快的輕型車，漲幅60%達到29萬3558輛。

在16日至19日的匹茲堡車展(Pittsburgh Auto Show)中，民眾紛紛發表對電動車款的憂慮。參展民眾佩格(Joe Pegher)便說他了解電動車的概念，但可能「早了十年」，認為大家操之過急，而缺乏充電基礎設施是他最擔心的問題。另有住在較冷地區的民眾擔憂低溫會影響電池續航；或是馬力無法應對家鄉崎嶇的山路。

民眾：純電動車帶來太多「充電焦慮」

許多參展民眾表示更能接受油電車，因為純電動車帶來太多「充電焦慮」，油電車則各取優點，能大大減少每月燃油費用，也不用一直找充電樁。

因油價下跌、缺乏充電站等擔憂，最近電動車成長放緩，許多車商紛紛應對：賓士(Mercedes-Benz)本周將電動化目標延遲五年、福特大幅下調電動野馬Mach-E價格，以與特斯拉 的Model Y競爭，但Model Y本月再度降價，一年來已下調逾21%。據Cox Automotive數據，電動車均價過去一年下降10.8%至5萬5353元。

賓士北美充電項目主管科尼力亞(Andrew Cornelia)本月的媒體活動中表示大家都知道問題在哪，也正努力解決，但約50%的潛在電動車買家仍因為充電考量而不會購買電動車。

拜登 總統兩年前便已簽署基礎建設法案，其中包括在五年內向州和地方政府提供75億元補貼充電樁建設，但到現在才剛開始建成新充電站。通用汽車、本田、現代和其他幾家公司去年夏天表示正聯合在北美安裝3萬個新快充站，第一批預計將在今年夏天安裝。