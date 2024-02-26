我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

編譯廖振堯／綜合25日電
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

汽車業研顧公司Wards Intelligence數據顯示，美國純電動車銷量成長幅度仍快於汽油車銷量，去年成長49%達到110萬輛。但諸多跡象都顯露出各大車廠電動車款正遇到銷售瓶頸，不僅咬牙砍價，也暫緩增設工廠、調低產量，因消費者仍未完全接受此類車款，油電混合動力車反而更受青睞。

去年美國輕型車銷量 油電車成長最快

華盛頓郵報報導，分析師預計今年純電動車將繼續擴大市占，占新車銷售比例可能會突破兩位數。但Wards Intelligence指出，油電車才是去年美國銷量成長最快的輕型車，漲幅60%達到29萬3558輛。

在16日至19日的匹茲堡車展(Pittsburgh Auto Show)中，民眾紛紛發表對電動車款的憂慮。參展民眾佩格(Joe Pegher)便說他了解電動車的概念，但可能「早了十年」，認為大家操之過急，而缺乏充電基礎設施是他最擔心的問題。另有住在較冷地區的民眾擔憂低溫會影響電池續航；或是馬力無法應對家鄉崎嶇的山路。

民眾：純電動車帶來太多「充電焦慮」

許多參展民眾表示更能接受油電車，因為純電動車帶來太多「充電焦慮」，油電車則各取優點，能大大減少每月燃油費用，也不用一直找充電樁。

因油價下跌、缺乏充電站等擔憂，最近電動車成長放緩，許多車商紛紛應對：賓士(Mercedes-Benz)本周將電動化目標延遲五年、福特大幅下調電動野馬Mach-E價格，以與特斯拉的Model Y競爭，但Model Y本月再度降價，一年來已下調逾21%。據Cox Automotive數據，電動車均價過去一年下降10.8%至5萬5353元。

賓士北美充電項目主管科尼力亞(Andrew Cornelia)本月的媒體活動中表示大家都知道問題在哪，也正努力解決，但約50%的潛在電動車買家仍因為充電考量而不會購買電動車。

拜登總統兩年前便已簽署基礎建設法案，其中包括在五年內向州和地方政府提供75億元補貼充電樁建設，但到現在才剛開始建成新充電站。通用汽車、本田、現代和其他幾家公司去年夏天表示正聯合在北美安裝3萬個新快充站，第一批預計將在今年夏天安裝。

電動車 拜登 特斯拉

上一則

最受歡迎紙幣… 百元美鈔數量 10年增逾1倍 為什麼？

下一則

房屋險保費飆升 佛州最貴 平均漲9213元 前10州在這裡

延伸閱讀

電動車銷售並未減少 但的確受到某些因素干擾

電動車銷售並未減少 但的確受到某些因素干擾
電動車降價表示銷量下滑？全美EV市場現況盤整

電動車降價表示銷量下滑？全美EV市場現況盤整
晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈

晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈
需求放緩 電動車商擴產受阻

需求放緩 電動車商擴產受阻

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示