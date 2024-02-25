紐時分析：移民政策「川規拜隨」一把雙刃劍

拜登總統23日在白宮對出席全國州長協會的州長們表示，我們的移民制度已經崩潰，正研究以行政命令來採取行動。(美聯社)

拜登 總統透露正考慮採取行政手段來遏止移民危機，若確實繞過國會兩黨立法，以行政命令來阻止無證客的話，無疑是依隨了前總統川普的做法，立竿見影迅速看到效果。然而這也是一把雙刃劍，他會即時面對法律挑戰，就如川普2018年遭巡迴上訴法院裁定違憲一樣。

不過紐約時報的分析認為，在目前支持率低迷而影響競選連任選情的時候，拜登即使有這樣的挫拆，但從政治上來說並不重要。

對拜登來說，只要在3月7日發表「國情咨文」演講之前宣布採取任何一個行政措施，就可以表明他決心克服共和黨 的反對來確保邊境安全，從而為他的選情加分。

雖然分析認為，即使拜登採用行政手段甚至克服了法律挑戰，依然無法從共和黨控制的眾院手中，獲得控制邊界的資金及資源，然而一旦有此行動，將是說明了美國政治的巨大逆轉，民主黨 與共和黨應對移民危機再無差別。

因為過去十年裡，川普及共和黨人對國民製造了邊境的不安及恐懼，民主黨人則將自己打造成為保護受迫害的人，讓他們有機會實現美國夢。

隨著大量無證客湧入紐約、丹佛和芝加哥等民主黨領導的城市，民主黨人也開始要求加強邊境控制，甚至國會一些長期支持無證客的民主黨人，也紛紛改變態度。

兩黨移民法案破局後，拜登的團隊一直在爭論是否可以利用行政權力來完成類似的事情。

或許採取行政手段來遏止無證客會受到黨內不少人的歡迎， 但他仍然要面對進步派民主黨人及組織的反對，認為是從根本上違反美國數十年來，為尋求安全及更好生活人士提供庇護的承諾，甚至損害競選團隊爭取自由派選民支持的努力。

基於此，目前就看拜登是否為了選情而不惜一切了。