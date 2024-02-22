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「掃臉」搭機 航空公司撒錢多處試點

編譯廖振堯／綜合21日電
航空公司未來可能擴大投資臉部辨識技術，加速旅客通關程序。圖為去年感恩節雷根機場的旅客排隊等通關。（歐新社）
航空公司未來可能擴大投資臉部辨識技術，加速旅客通關程序。圖為去年感恩節雷根機場的旅客排隊等通關。（歐新社）

美國主要航空公司和聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)都加大投資臉部辨識技術，預期能增強乘客安全性、報到及安檢速度更快；但專家也表示廣泛採用該技術可能引發隱私和道德擔憂。

紐約時報報導，旅遊業分析師兼大氣研究集團(Atmosphere Research Group)總裁哈特維爾特(Henry Harteveldt)認為今年可能是生物辨識技術廣泛應用於航空旅行的轉捩點。

如達美航空(Delta Air Lines)正在嘗試名為「達美數位ID」(Delta Digital ID)的計畫，讓有預先安檢(PreCheck)資格的旅客在拉瓜地亞(La Guardia)機場、約翰甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)等四座機場的行李托運和安檢處使用人臉代替登機證和身分證件。

其他航空公司也開始提供PreCheck旅客類似的試點服務：美國航空(American Airlines)在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)提供臉部辨識PreCheck安檢，或掃臉進入達拉斯-福和市國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport)的休息室。

聯合航空(United Airlines)則在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)的行李托運處使用人臉辨識，計畫3月時洛杉磯國際機場也會實施。

阿拉斯加航空計畫未來三年斥資25億元升級設備，包括在西雅圖、舊金山、洛杉磯、安克拉治(Anchorage)、俄勒岡州波特蘭等機場安裝新的臉部辨識行李托運機，波特蘭將於5月首先啟用。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)與市調公司歐睿國際(Euromonitor International)上月研究顯示，中國共74座機場(占中國國際機場的86%)配備生物辨識技術，但在美國只有約36%的國際機場具備。

航空公司未來可能擴大投資臉部辨識技術，加速旅客通關程序。圖為去年感恩節雷根機場的...
航空公司未來可能擴大投資臉部辨識技術，加速旅客通關程序。圖為去年感恩節雷根機場的旅客排隊等通關。（歐新社）

臉部辨識 洛杉磯國際機場 紐約時報

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