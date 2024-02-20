Capital One收購Discover 將成全美最大信用卡公司

第一資本金融公司(Capital One Financial)已同意收購信用卡 銀行同業Discover Financial，依照放貸金額計算，這樁價值350億美元的全股交易將創造全美最大信用卡公司。

華盛頓郵報19日晚報導，總部位於維吉尼亞的Capital One發表聲明說，將以1.0192自家股票收購每一股Discover的股票，這比後者在2月16日的交易價格溢價26.6%。預期在今年底或明年初完成交易。

這筆交易將把兩個歷史悠久的消費金融品牌結合起來，重塑美國信用卡市場版圖，也是美國金融業自2008年金融危機以來最大交易案。根據彭博行業彙編的數據，如果依照放貸規模計算，本交易將創造全美最大信用卡公司，超過長期競爭同業摩根大通和花旗。

根據聲明，Capital One將持有合併後公司的約60%持股，Discover的股東則持有約40%。合併後將產生27億美元的稅前綜效。

Capital One是全美市值第九大銀行，市值520億美元； Discover市值為280億美元，該公司也提供支付網絡，能與Visa、Mastercard競爭。

美國上一回有兩大銀行合併，發生在大約五年前，當時區域性銀行BB&T以約280億美元收購SunTrust，這樁全股交易價值達660億美元，成立Truist銀行。

美國的銀行業高度分化，出現整併是長期來備受期待的，然而幾家大型業者一直難以如合併時所寄望般順利整合並取得綜效。Capital One與Discover Financial協商合併之際，正值美國監管機構計畫修訂銀行合併法規，以提升交易案的透明度和監管。

不過，Capital One收購Discover的案子也可能受到聯邦反托辣斯當局仔細審查，原因是兩家公司的信用卡業務龐大。

在消費民眾心中，提到Capital One就會想到廣告口號「你的錢包裡有什麼？」該銀行在去年3月矽谷銀行 倒閉後，成了面臨壓力的幾家銀行之一。不過，Capital One股價此後已經回升，部分原因是「股神」巴菲特的波克夏 公司出手買了該銀行約10億美元股票。

目前信用卡放貸銀行的拖欠率非常低，原因是在疫情期間聯邦政府提供了刺激方案，但業者已警告，消費者已逐漸花掉了多數的超額儲蓄。