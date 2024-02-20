大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶

為配合子女唸大學的學費，不少金融機構順勢推出可以節稅兼529儲蓄的信用卡服務。(美聯社)

從今年開始，529大學儲蓄 帳戶(529 college savings accounts)裡沒有做為教育花費的某些金錢，將可轉入受益人的退休 帳戶。

「牢靠法2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過生效後，聯邦法律規定如果符合某些條件，529大學儲蓄帳戶金錢，最高3萬5000元可轉入受益人「羅斯個人退休帳戶」(Roth IRA)。

州政府推出的529計畫讓家長兒女的教育花費長時間投資 ，從幼稚園到大學開銷都可使用，絕大多數民眾則使用在大學。

529計畫具有省稅優點，從帳戶提款若用來繳交大學學費、宿舍、餐費、書本等開銷就不必繳稅，最高1萬元可以用來償還學貸。如果529計畫存款用在非教育開銷，提款將面臨10%課稅，並還要繳交所得稅。

不過，某些家長對於把錢放進529計畫頗為猶豫，擔心如果發生某些狀況，孩子不會用到529計畫裡的錢，家長自己反而因為需要用錢而動用帳戶，面臨繳稅壓力。

允許轉入羅斯退休帳戶的新規，便是希望讓更多民眾願意為529計畫存款，條件為529計畫帳戶必須開戶至少15年，過去五年的存款與滋生利息不能轉入羅斯帳戶。

可以從529計畫轉入羅斯帳戶的總計金額最高上限為3萬5000元，不過要配合羅斯帳戶每年存款規定。根據國稅局規定，50歲以下民眾的羅斯帳戶，年度最高存款金額在2024年為7000元。

然而，聯邦政府對於529計畫存款轉入羅斯退休帳戶的實施辦法尚未公布正式指南，許多細節仍然有待釐清。

賓州政府便在網站上張貼聲明指出，財政部對於529計畫存款轉入羅斯帳戶的最終解讀，可能與大學儲蓄計畫網(College Savings Plans Network)的說法有所出入，因此民眾不應該把大學儲蓄計畫網的訊息視為法律或稅務諮詢。

嘉信理財(Charles Schwab)財務規畫管理主任威廉斯(Rob Williams)說，尚未動用的經費可以留在529帳戶，因此民眾最好暫時按兵不動，等待更多細節獲得釐清再考慮下一步怎麼走。他說：「民眾完全不需要忙著採取行動。」