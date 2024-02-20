我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶

記者顏伶如／綜合報導
為配合子女唸大學的學費，不少金融機構順勢推出可以節稅兼529儲蓄的信用卡服務。(美聯社)
為配合子女唸大學的學費，不少金融機構順勢推出可以節稅兼529儲蓄的信用卡服務。(美聯社)

從今年開始，529大學儲蓄帳戶(529 college savings accounts)裡沒有做為教育花費的某些金錢，將可轉入受益人的退休帳戶。

「牢靠法2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過生效後，聯邦法律規定如果符合某些條件，529大學儲蓄帳戶金錢，最高3萬5000元可轉入受益人「羅斯個人退休帳戶」(Roth IRA)。

州政府推出的529計畫讓家長兒女的教育花費長時間投資，從幼稚園到大學開銷都可使用，絕大多數民眾則使用在大學。

529計畫具有省稅優點，從帳戶提款若用來繳交大學學費、宿舍、餐費、書本等開銷就不必繳稅，最高1萬元可以用來償還學貸。如果529計畫存款用在非教育開銷，提款將面臨10%課稅，並還要繳交所得稅。

不過，某些家長對於把錢放進529計畫頗為猶豫，擔心如果發生某些狀況，孩子不會用到529計畫裡的錢，家長自己反而因為需要用錢而動用帳戶，面臨繳稅壓力。

允許轉入羅斯退休帳戶的新規，便是希望讓更多民眾願意為529計畫存款，條件為529計畫帳戶必須開戶至少15年，過去五年的存款與滋生利息不能轉入羅斯帳戶。

可以從529計畫轉入羅斯帳戶的總計金額最高上限為3萬5000元，不過要配合羅斯帳戶每年存款規定。根據國稅局規定，50歲以下民眾的羅斯帳戶，年度最高存款金額在2024年為7000元。

然而，聯邦政府對於529計畫存款轉入羅斯退休帳戶的實施辦法尚未公布正式指南，許多細節仍然有待釐清。

賓州政府便在網站上張貼聲明指出，財政部對於529計畫存款轉入羅斯帳戶的最終解讀，可能與大學儲蓄計畫網(College Savings Plans Network)的說法有所出入，因此民眾不應該把大學儲蓄計畫網的訊息視為法律或稅務諮詢。

嘉信理財(Charles Schwab)財務規畫管理主任威廉斯(Rob Williams)說，尚未動用的經費可以留在529帳戶，因此民眾最好暫時按兵不動，等待更多細節獲得釐清再考慮下一步怎麼走。他說：「民眾完全不需要忙著採取行動。」

儲蓄 退休 投資

上一則

Capital One收購Discover 將成全美最大信用卡公司

下一則

遭陸海警登檢 驚魂半小時 旅客急留言給家人

延伸閱讀

提升跨性別者社經地位 印度坦米爾那都省大學費用全免

提升跨性別者社經地位 印度坦米爾那都省大學費用全免
NBA／溫班亞瑪首戰就輸球 溜馬馬瑟倫捧新秀挑戰賽MVP

NBA／溫班亞瑪首戰就輸球 溜馬馬瑟倫捧新秀挑戰賽MVP
大型風暴橫掃東北 通勤中斷

大型風暴橫掃東北 通勤中斷
喬州醫師接生扯斷嬰兒頭顱 被控阻止胎兒屍檢 法醫：謀殺

喬州醫師接生扯斷嬰兒頭顱 被控阻止胎兒屍檢 法醫：謀殺

熱門新聞

德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期