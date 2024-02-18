「總統日」從紀念誕辰變購物節 史學家：華盛頓若地下有知會擔憂

1879年起，開國總統喬治．華盛頓的生日正式成為華府聯邦員工法定假日，被非正式地稱為「總統日」。圖為一元鈔票上的華盛頓頭像。(美聯社)

19日(周一)為「總統日」；這也是首位總統喬治華盛頓(George Washington)292歲誕辰。總統日在不知不覺中發展成消費主義盛宴，人們往往想到的是一連三天的折扣促銷；對部分歷史學家來說，這個節日早已失去原先的意義，勤於工作、不過生日的喬治華盛頓若九泉之下有知，可能也會不安。

華盛頓傳記作者、歷史學家科伊(Alexis Coe)說，她對總統日的看法，與她對華府 的華盛頓紀念碑看法大致相同；「它只是個巨大花崗岩，被打磨到完全沒有可供識別的特徵；總統日這一天仍然缺乏可辨識的傳統」。

華盛頓生於1732年2月22日。據管理華盛頓遺產組織Mountvernon.org說法，華盛頓很少在意生日，他的日記顯示他努力工作。擔任總統期間，政府同僚大多會為華盛頓過生日。1782年法國軍官羅尚博伯爵(Rochambeau)曾辦舞會慶祝華盛頓50歲生日。

費城天普 大學(Temple University)歷史學教授布魯格曼(Seth Bruggeman)向美聯社表示，華盛頓非常清楚他就任總統的角色以及總統與英國王室的區別，他不想被當成國王尊重。

不過，1799年華盛頓67歲去世後，紀念華盛頓的商品市場幾乎立即興起，人們搶購陶器和刻畫他升天堂的聖人複製品。布魯格曼說：「即使在早期，國人也將消費主義與愛國記憶混為一談。」

國會研究處稱，1832年華盛頓誕辰100周年，國會成立委員會安排全國遊行、演講和節日。1879年華盛頓生日正式成為華府聯邦員工法定假日；被非正式地稱為「總統日」。

布魯格曼表示，這個節日現在已被商業和私人利益取代，華盛頓和其他開國元勛若地下有知，一定會「深感擔憂」；因為「他們將公司視為小共和國，是會威脅美國的力量」。