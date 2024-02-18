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保守派想建立基督教國家有依據？建國文件沒明說

編譯盧炯燊／綜合17日電
自前總統艾森豪時期開始，歷任總統都會參加一年一度的全國祈禱早餐會，該活動由非營利國家祈禱早餐基金會舉辦，並邀請各界不同信仰人士參加。(美聯社)
自前總統艾森豪時期開始，歷任總統都會參加一年一度的全國祈禱早餐會，該活動由非營利國家祈禱早餐基金會舉辦，並邀請各界不同信仰人士參加。(美聯社)

不少國民相信美國是一個基督教國家，開國先賢也是以基督教立國，但歷史學者認為問題很複雜，建國文件優先考慮宗教自由，但沒有創建一個基督教國家。

美聯社報導，憲法裡並沒有將基督教定為官方宗教。憲法第六條列明︰參議員、眾議員，各州州議會議員，合眾國及各州所有行政和司法官員，應宣誓擁護憲法，但不得以宗教信仰作為擔任合眾國任何官職或公職的必要資格。

第一修正案也說明︰國會不得制定法律，確立一種宗教或禁止信教自由。由於第一修正案寫著「國會」，因此也適用於各州。內戰後的第十四修正案，訂明所有州皆不得制定或實施法例，限制合眾國公民之特權或豁免權。1920世紀，最高法院確定這個此原則適用於涉及宗教的第一修正案案件，各州不得禁止公眾傳教、報銷宗教教育資金或資助公立學校的祈禱。

對於有人說美國是基督教國家，那取決於說的人是誰。有人相信上帝在1600年代將歐洲基督徒帶到美國；有些人相信清教徒定居者的說法；更有一些人認為，部分或全部開國元勳都是基督徒，又或建國文件是以基督教為基礎。

他們有些是基督教，有些是自然神論或信仰其他宗教。雖然相信宗教對維持道德社會及公民至關重要，但仍堅持宗教自由。

「獨立宣言」與「憲法」這兩份文件，都反映了自然權利和負責任政府的啟蒙思想，獨立宣言提及自然神明及造物主，但並不光指基督。

立國早期，許多人並非基督徒，也不認為天主教徒是基督徒，直到冷戰時期，許多人逐漸將天主教徒、新教徒和猶太人視為信仰上帝的人。

拜登總統(右一)與眾院議長強生(右二)本月2日一起出席一年一度的全國祈禱早餐會，...
拜登總統(右一)與眾院議長強生(右二)本月2日一起出席一年一度的全國祈禱早餐會，呼籲國人勿將意見不同的陣營視為仇敵，因為每個人在上帝眼中都是珍貴的。(美聯社)

此外，也不是只有保守派才會引用基督。二次大戰期間，總統羅斯福就在電台上廣播，向上帝祈禱戰勝敵人的；民權領袖馬丁路德‧金恩也說，「民權抗議者代表著猶太基督教傳統中最神聖的價值」。

根據丕優研究中心的調查，目前只有33%國民認為美國是基督教國家，僅有15%受訪成年人認為應宣布美國為基督教國家。

猶太 眾議員 公立學校

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