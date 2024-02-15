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拜登情人節放閃吉兒「一生摯愛」 川普、歐巴馬也示愛

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(右)與第一夫人吉兒14日在白宮北草坪舉辦以愛心為主題的展覽，慶祝情人節。(路透)
拜登總統(右)與第一夫人吉兒14日在白宮北草坪舉辦以愛心為主題的展覽，慶祝情人節。(路透)

在空氣裡都是「愛的泡泡」的情人節，歷任總統包括拜登、歐巴馬、柯林頓都在社群媒體發文，向他們的配偶表達愛意；川普也透過競選電郵向妻子梅蘭妮亞示愛，感謝她在他經歷眾多官司的情況下，不離不棄。

拜登14日在X平台發文向妻子吉兒訴衷曲；他寫道：「吉兒，妳是我一生的摯愛，也是我摯愛的一生。」第一夫人吉兒則是比照自己一年一度的傳統，在白宮北草坪舉辦了一場以愛心為主題的展覽，慶祝情人節。

第44屆總統歐巴馬在X的情人節發文是：「我怎麼會這麼幸運？」他向妻子米雪兒．歐巴馬寫道：「祝我最好的朋友情人節快樂。」同時附上兩人在海灘上手牽手散步的照片。

米雪兒熱情回應歐巴馬寫道：「和你在一起的每一年都愈來愈好。」她附了一張以1968年音樂團體Young-Holt Unlimited歌曲「Soulful Strut」為背景的兩人照片。

現年77歲的前總統柯林頓也在X貼文，對妻子、前國務卿喜萊莉．柯林頓寫道：「時間都去哪兒了？」他附了夫婦倆的兩張合照，一張舊照片，一張近照，並說：「肯定有很多快樂的情人節。今天也是。」1975年與丈夫結成連理的喜萊莉回應道：「祝我永遠的情人，情人節快樂！」

至於川普發送的情人節訊息，則是趁著向梅蘭妮亞示愛，將重點環繞在他的刑事案件上。

他14日上午發出信件主旨「我愛你，梅蘭妮亞！」的競選文宣電郵，內文感謝梅蘭妮亞即使歷經他的種種刑事案件，仍持續支持他。

「親愛的梅蘭妮婭，我愛妳。即使在每次起訴、逮捕和政治迫害之後，你也從未離開過我身邊，」川普寫道：「你一直支持我度過一切。如果沒有妳的引領、善良和溫暖，我不會成為今天的我。」「你永遠是我的整個世界，梅蘭妮亞！」

信的末尾導向一個網站，讀者可以留下情人節留言或為川普的競選活動捐款。

梅蘭妮亞 川普 歐巴馬

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