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單身者厭倦App找對象 改用老辦法約會「回到1988方式」

編譯尤寶琪／綜合14日電
單身人士似乎厭倦靠App找另一半，改用老辦法參加聯誼活動，尋找約會對象。(路透)
單身人士似乎厭倦靠App找另一半，改用老辦法參加聯誼活動，尋找約會對象。(路透)

單身人士似乎厭倦了靠應用程式(App)來找另一半，回頭改用老辦法找約會對象。自新冠肺炎疫情結束後，隨著單身人士放下手機，改用老辦法親身上場尋找約會對象以來，快速約會(speed dating)、單身聯誼(singles mixers)和其他種集體約會聯誼捲土重來。

根據票務平台Eventbrite數據，美國2023年單身聯誼活動出席人數比2022年增加了42%，且遠高於疫情前程度。

Eventbrite上，運動和棋盤等各種聯誼活動不斷增加，棋盤聯誼活動在2023年在Eventbrite上成長了163%，匹克球(pickleball)和飛輪課等運動類聯誼活動則增加了135%；約會App公司也因應趨勢，開始推出約會聯誼活動。

情人節是聯誼活動的熱門日子。根據Eventbrite，截至11日，2024年情人節單身聯誼活動比2023年增加了41%。

聯誼公司Apage Match執行長亞伏吉泰迪斯(Maria Avgitidis) 表示：「我最常聽到的抱怨，就是民眾開始對約會App感到厭倦；我們必須回到1988年代的約會方式。」

她說，在約會APP出現前，民眾靠著在「第三空間」相互認識，而聚會和其他面對面的聯誼活動，就是重現這種第三空間的方法。

根據艾普索斯(Ipsos)民調，45%的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)是透過介紹或工作認識伴侶，千禧世代(Millennials)和X世代(Gen X)則只有26%。

亞伏吉泰迪斯表示，面對面活動就向是「透過朋友介紹認識」一般；她解釋：「透過簡訊認識實在很難有氣氛，因為當你抹去了之前的相處的時間，會讓第一次約會變得很有壓力。」

線上交友多年來一職遭汙名化，但現在儼然已成為主要的約會型式；根據Match數據，25%受訪者最近其一次約會對象是在網路上認識，20%的是透過朋友介紹；但丕優研究中心(Pew Research Center)，53%的人網路交友經驗良好，46%的人說經驗不佳。

單身人士似乎厭倦靠App找另一半，改用老辦法參加聯誼活動，尋找約會對象。(路透)
單身人士似乎厭倦靠App找另一半，改用老辦法參加聯誼活動，尋找約會對象。(路透)

App 疫情 民調

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