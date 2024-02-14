眾院通過彈劾國安部長梅奧卡斯 150年來首位遭國會彈劾閣員

共和黨籍眾議員13日再度對國安部長梅奧卡斯(圖)發動彈劾，以214對213一票之差，通過彈劾案。（美聯社）

共和黨 籍眾議員 13日晚間二度對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發動彈劾 ，以214對213一票之差，通過彈劾案，讓梅奧卡斯成為美國歷來首位被彈劾的在任內閣成員。

彈劾案表決通過，下一個步驟將是送交參院審理。不過，截至目前為止，不管民主黨參議員或共和黨參議員對於受理梅奧卡斯彈劾案都沒興趣，因此彈劾案進入參院之後，可能被永久擱置於委員會。

彈劾事由包括梅奧卡斯面對美墨邊境非法入境人數創新高時，「故意且系統性地」(willfully and systematically)拒絕遵守聯邦移民法」；6日表決時，三名共和黨眾議員加入民主黨行列投下反對票，梅奧卡斯安然過關；不過，共和黨眾議員13日捲土重來提出重新表決，做為對拜登政府未能有效解決邊境危機的懲罰。

不過，13日晚間的重新投票對眾院議長強生(Mike Johnson)帶來考驗，共和黨僅占些微多數，在219票對212票的情況，能夠容許跑票、缺席的空間非常有限，民主黨方面則一致反對彈劾。梅奧卡斯是將近150年來第一位遭到國會啟動彈劾的內閣首長。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)過去這段期間因為接受癌症治療而請假，現在終於回到國會。冬季風暴可能侵襲東北部也可能讓彈劾案再次表決的票數受到影響，但共和黨還是希望彌補上周彈劾案表決未過關的難堪。

共和黨眾議員對梅奧卡斯的另一項彈劾事由為，梅奧卡斯對國會聲稱邊境安全無虞，明顯違背社會大眾的信任。

前總統川普可望獲得共和黨提名角逐2024年大選，共和黨陣營把邊境安全定調成今年選舉首要政見。川普日前表示，一旦重新執政便將推出「美國國內史上規模最大的遣返行動」。多名共和黨眾議員準備提出法案，將遣返獲得拜登政府同意得以暫時留在美國的無證移民，其中許多無證客正在等候庇護申請結果。