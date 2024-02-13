6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准

名稱為CBP One的智慧手機應用程式，已受理6430萬件無證移民申請。(路透)

去年拜登政府推出一款名為CBP One的手機應用程式(app)，希望能成為美墨邊界大批庇護 申請者的標準作業程序。據哥倫比亞新聞網(CBS News)取得的聯邦政府內部文件顯示，一年多來透過app的申請件數已超過6430萬人，但實際獲准者還不到45萬人。

去年1月拜登政府規定申請庇護者一律必須透過CBP One預約面談；該份文件統計從政策推出以來，至本月8日止的13個月期間，平均每月收到近500萬份面談申請。

「這是一個驚人的數字，」布希和歐巴馬總統時期的前移民局 官員布朗(Theresa Cardinal Brown)表示，「有很多人想要移民到美國來，本質上，他們將CBP One視為一種我們前從未見過的自我請願機制。」

拜登政府試圖利用CBP One系統鼓勵移民放棄偷渡進入美國。不同於非法入境者，取得CBP One面談預約的移民經過短暫居留後，即可獲釋並申請工作許可，而且不必符合拜登政府更嚴格的庇護條件規定。

該項規定假設如果移民未在踏上美國土地前，先在例如墨西哥等第三國提出庇護申請，就直接非法進入美國，將失去獲得庇護的資格。

該文件顯示，截至本月8日，美墨邊界入境口岸的官員已核准了44萬8701名預約CBP One面談的移民進入美國。

按照CBP One預約抵達入境口岸的移民，仍須接受國家安全和公共安全檢查，但他們不會遭到庇護篩檢。反之，他們會由人道假釋機構處理，允許他們工作，並在收到移民法庭出庭通知後，出庭申訴案情，尋求庇護。 這些案件的裁決通常需要費時數年。

在此計畫下，獲准進入美國的申請者主要來自委內瑞拉、墨西哥、海地、古巴、宏都拉斯、俄羅斯、薩爾瓦多、哥倫比亞、智利和瓜地馬拉。