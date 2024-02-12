延長賽逆轉達陣 酋長超級盃衛冕成功

堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

第58屆職業美式足球 聯盟(NFL)「超級盃 」(Super Bowl)賽事11日在拉斯維加斯登場，堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)迎戰舊金山49人隊(San Francisco 49ers)，重現四年前「雙紅會」對決，當時是酋長隊擊敗49人隊，49人隊今年力拚雪恥。

49人隊上半場以一次達陣加上一次踢門，以10比3暫時領先，下半場酋長隊急起直追，終場兩隊以19比19打平。延長賽時，49人隊射門得到3分，酋長隊達陣加射門成功，以25比22再度逆襲奪冠，並衛冕成功。

酋長隊接鋒哈德曼在加時賽接球達陣，使酋長隊反敗為勝。(美聯社)

自從1994年在「超級盃」獲勝之後，49人隊一直未能再次拿下冠軍。上半場雙方防守嚴密，進入第二節時兩隊都沒能得分。

第二節時，49人隊穆迪(Jake Moody)以55碼射門首開紀錄，3比0，同時創下超級盃史上最遠射門距離紀錄。

49人隊使出欺瞞戰術(trick play)，第二節倒數不到5分鐘，普爾迪(Brock Purdy)傳球給詹寧斯(Jauan Jennings)，詹寧斯再傳球讓麥凱夫瑞(Christian McCaffrey)達陣，讓49人隊分數拉到10。

酋長隊反攻卻遭49人隊強力阻攔。巴克(Harrison Butker)第二節最後一分鐘一記踢門拿下3分，比數追成10比3。