TikTok、海綿寶寶節目也轉播NFL賽事 培養年輕球迷

美式足球聯盟爭取年輕球迷，今年在兒童頻道Nickelodeon轉播超級盃。(取自Nickelodeon)

美式足球 (NFL )為培養年輕球迷，不但透過社群媒體抖音(TikTok)和「海綿寶寶」(SpongeBob SquarePants)轉播，提高收視率，還有「尼克兒童頻道」(Nickelodeon)也加入轉播行列，讓家長陪同小孩觀看球賽，也趁早培養年輕球迷。

美聯社報導，2020年哥倫比亞廣播公司(CBS)宣布在「尼克」轉播NFL季後賽，鎖定兒童為收視群時，曾遭遇諸多批評，如今轉播球賽已邁入第五年。

CBS體育頻道負責人麥馬納斯(Sean McManus)表示：「很多家長來找我，說他們從未和年幼子女一起觀看足球比賽，他們很享受『尼克』轉播球賽的經驗。」

加上卡通節目「海綿寶寶」和「派大星」(Patrick Star)也會出現NFL球星凱爾西(Travis Kelce)達陣得分的球賽片段，確實有助於NFL培養潛在球迷。

美式足球聯盟爭取年輕球迷，今年在兒童節目SpongeBob轉播超級盃。(取自SpongeBob)

本賽季NFL不但透過「尼克」轉播比賽，還和Disney +以及ESPN+合作，以「玩具總動員」(Toy Story)為主題，轉播NFL部分球賽，成果相當豐碩。

根據ESPN報導，尼克頻道到先前轉播四場超級盃比賽，平均收視人口至少90萬起跳，而且「玩具總動員」比賽是Disney+至今規模最大的現場直播節目。

NFL和尼爾森(Nielsen)統計，2至11歲觀眾群增加4%，同時12至17歲觀眾群也增加5%，出任尼克頻道今年超級盃球評的伯勒森(Nate Burleson)表示：「我覺得凡是從會踢球開始，足球就會吸引兒童注意，現在能夠透過尼克頻道轉播球賽，可以更早吸引他們的注意。」

而且NFL並非唯一透過兒童節目和頻道培養年輕球迷的運動聯盟，根據報導，國家冰球聯盟(NHL)預計本賽季稍後，在ESPN和Disney+轉播第二場「格林一家進城記」(Big City Greens)比賽；美國職籃(NBA)和漫威(Marvel)已於2021年合作推出以「復仇者聯盟」(The Avengers)為主題的轉播球賽。

NHL執行副總裁(Dave Lehanski)表示：「我們知道年輕觀眾的消費習慣和觀看行為不一樣，從收視區隔來看，選擇性比以往更多樣、也更加分散，進而創造出各種不同類型的節目。」