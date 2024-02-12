泰勒絲生命另一位足球員 她爸曾打大學美足 還喜歡唱歌

泰勒絲(左二)的父親史考特‧斯威夫特(左一)曾是大學美式足球選手。(美聯社)

在流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)與堪薩斯城酋長隊名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)相戀占據各大媒體版面之際，泰勒絲生命中其實還有「另一位足球 員」的驚人消息，也傳了開來。但這位足球員不是別人，而是她的爸爸：史考特．斯威夫特(Scott Swift)。

追根究柢，泰勒絲的爸爸是在1970年仍是大一新生時，到夏威夷 馬諾阿(Mānoa)為彩虹隊(Rainbows)打過一個賽季的大學美式足球。也就是說，他當足球員時，泰勒絲遠遠尚未出生。

如今，泰勒絲可能現身超級盃，泰勒絲老爸曾是美式足球員的消息，不逕而走。一時之間，讓很多人拍案叫絕。

其中，1970年與斯威夫特同住一房，一起為夏威夷彩虹隊打球的前隊友史蒂芬·阿齊瑪(Stephen Adzima)告訴華爾街日報，他是泰勒絲的忠實粉絲，但他壓根兒不知道同寢室前隊友，就是泰勒絲的爸爸。

阿齊瑪記得，斯威夫特非常好學，每到比賽結束後的周六晚上，他們就會去當地的酒吧。在那段時間，他得知這個斯威夫特也喜歡唱歌。但阿齊瑪說：「我曾叫他閉嘴別唱了。」

除了阿齊瑪，著名體育評述員艾爾・麥克斯(Al Michaels)也曾與史考特．斯威夫特有過交集。1970年麥克爾斯是個嶄露頭角的廣播員，但他也在夏威夷，並負責播報那一年的賽季。

麥克斯直到直到幾周前才從同事播音員吉姆·南茨(Jim Nantz)那裡得知自己與斯威夫特的關連。不過，麥克斯說：「我真希望我能告訴你我記得泰勒絲的父親，但如果這麼做，就是在說謊。」

斯威夫特的大學美式足球生涯很短暫。這位來自賓州的瘦長少年在一個賽季後，就轉學到離家較近的學校，並就讀於德拉瓦大學；之後成為一名成功的財富經理。

但他在夏威夷打球的那年證明，早在全美發生當前最受矚目浪漫史的幾十年前，足球和泰勒絲一家早就關係密切。