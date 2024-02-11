批司法部選擇性辦案 川普：密件門也不該起訴我

前總統川普。（美聯社）

總統拜登 、前總統川普 面對各自的「密件門」案，結果卻截然不同，聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)8日的調查報告認定拜登任副總統期間「刻意」保留了這些密件，但最終決定不起訴他；川普9日晚間在全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)的活動上說，如果拜登沒有被起訴，他也不該被起訴。

國會山莊報(The Hill)報導，川普狠酸拜登的「不司法部 」(Department of Injustice)完全不起訴「騙子喬」(Crooked Joe)，儘管拜登刻意保留未公開的大量超機密國家安全文件。「這跟我聽到的完全不同，而且他不受總統文件法(Presidential Records Act)的約束，這是一件大事，是種保護行為。」

聯邦調查當局已從拜登的德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家、舊辦公空間中查出包括手寫筆記等90份機密文件，其中50份含機密標記。

川普表示，司法部正竭盡所能地扭曲拜登密件門，為了要得出「相比之下川普更糟」的說法，但「相較之下，川普簡直就是小人物。」並說如果拜登不會被起訴，「那取決於他們…但我也不應該被起訴。」

聯邦調查局(FBI)2022年8月搜索了川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)的房產，他面臨40項指控，包括不當處理機密文件、離開白宮後試圖阻止政府檢索這些文件。據稱這些文件包含國防和武器資訊，其中一些是高度機密文件。川普一再否認有罪，審判定於2024年5月開始，但法官將在3月1日的會議上重新考慮庭審時間。

許景公布拜登的調查報告後，川普便已在網上憤怒地發文，認為這一決定是「選擇性起訴」。