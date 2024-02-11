我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

批司法部選擇性辦案 川普：密件門也不該起訴我

編譯廖振堯／綜合10日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

總統拜登、前總統川普面對各自的「密件門」案，結果卻截然不同，聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)8日的調查報告認定拜登任副總統期間「刻意」保留了這些密件，但最終決定不起訴他；川普9日晚間在全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)的活動上說，如果拜登沒有被起訴，他也不該被起訴。

國會山莊報(The Hill)報導，川普狠酸拜登的「不司法部」(Department of Injustice)完全不起訴「騙子喬」(Crooked Joe)，儘管拜登刻意保留未公開的大量超機密國家安全文件。「這跟我聽到的完全不同，而且他不受總統文件法(Presidential Records Act)的約束，這是一件大事，是種保護行為。」

聯邦調查當局已從拜登的德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家、舊辦公空間中查出包括手寫筆記等90份機密文件，其中50份含機密標記。

川普表示，司法部正竭盡所能地扭曲拜登密件門，為了要得出「相比之下川普更糟」的說法，但「相較之下，川普簡直就是小人物。」並說如果拜登不會被起訴，「那取決於他們…但我也不應該被起訴。」

聯邦調查局(FBI)2022年8月搜索了川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)的房產，他面臨40項指控，包括不當處理機密文件、離開白宮後試圖阻止政府檢索這些文件。據稱這些文件包含國防和武器資訊，其中一些是高度機密文件。川普一再否認有罪，審判定於2024年5月開始，但法官將在3月1日的會議上重新考慮庭審時間。

許景公布拜登的調查報告後，川普便已在網上憤怒地發文，認為這一決定是「選擇性起訴」。

拜登 川普 司法部

上一則

高1.52℃ 全球首次全年氣溫破關鍵暖化門檻

下一則

川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

延伸閱讀

「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？

「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？
分析：除非拜登自行退選 民主黨換人選總統困難重重

分析：除非拜登自行退選 民主黨換人選總統困難重重
川普、拜登都涉密件案 「下場」為何不同？美聯社分析關鍵

川普、拜登都涉密件案 「下場」為何不同？美聯社分析關鍵
拜登密件門報告 司法部曝7重點

拜登密件門報告 司法部曝7重點

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空