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烏克蘭預算先行奏效？ 參院向前一步

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烏克蘭預算先行奏效？ 參院向前一步

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（路透）
聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（路透）

美國聯邦參議院8日為援助烏克蘭預算推進一步，在民主黨拆解國安追加預算案，擱置邊境政策部分後，共和黨議員轉向支持，通過程序性投票。

參議院7日封殺1183億美元，包含邊境安全和援助烏克蘭的追加預算案；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）隨即宣布分拆法案，抽出具有爭議的邊境政策，單獨推進援助烏克蘭等美國盟友的預算，盼這部分能贏得共和黨支持先通過。

最新修正案包含援助烏克蘭、以色列和台灣等美國盟友，共計953億美元；這一次終結辯論（invoke cloture）的程序性投票順利通過，有了17位共和黨議員的助陣，共67名參議員支持終結辯論，讓法案能擺脫冗長辯論，交付審議與表決。

舒默表示，這是好的開始，這部法案對美國國安、對烏以盟友夥伴的安全、對加薩走廊無辜平民的人道援助，以及對台灣來說，都不可或缺。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國總統拜登認為對烏克蘭的支持至關重要，尤其是現在。

路透報導，參議院還要花上幾天完善援外預算案內容，共和黨議員也還打算提案，不排除周末加班，舒默表示，會持續推動直到工作完成。

原提案為民主黨與共和黨參議員耗費數月協商所得，名為國安追加法案，共將撥款1183億美元，其中600億美元用於支持抗俄的烏克蘭；141億美元提供以色列安全援助；提供48.3億美元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；為加薩走廊、約旦河西岸、烏克蘭及全球衝突地區提供人道援助91.5億美元；此外，法案授權202億美元以強化美國邊境安全。

如今單獨抽出援外預算，兩黨參議員多數願意支持，也不代表法案前景一片光明。

民主黨依然憂心前總統川普的影響力，負責邊境協商的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）7日告訴路透，一旦川普在移民法案上大聲疾呼，事情就完了；若川普把砲火轉向烏克蘭，他不知道烏克蘭預算要如何死裡逃生。

共和黨在眾議院掌握多數，眾院議長強生（Mike Johnson）先前以強硬姿態反對國安追加預算，如今拒絕透露他會怎麼處理來自參議院通過的援外案；華爾街日報報導，他雖然認為支持烏克蘭很重要，卻和參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）一樣，面對同黨議員的挑戰。

烏克蘭 預算 共和黨

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