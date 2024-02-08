過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院
聯邦最高法院8日將審理前總統川普對科羅拉多州高等法院取消他參選總統資格的上訴案，消息人士指出，川普不打算出席聆訊，他會前往佛州海湖莊園，然後到拉斯維加斯參加內華達州黨團會議的初選勝利派對。
有線電視新聞網(CNN)報導，川普在最近多次的法院聆訊都會出庭， 但相關人士表示，這是川普視之為競選活動造勢場合之一，現在再沒必要親自出庭了。
更重要的是，這個不現身的決定，正表明川普及其團隊對處理此案的謹慎程度。
一位接近法律團隊的消息人士告訴CNN，川普出席聆訊沒有任何好處，他也明白事情的嚴重性明白事情的嚴重性，其他賭注再高也高不過它了，因為最高法院的裁決，將決定他參加全國範圍的初選資格。
儘管不少法律專家認為，川普可能會在選票問題上獲勝，但他的出現可能會適得其反。
在過去多次不同案件的聆訊裡，川普出席之餘更與他的法律團隊抨擊審訊是「干涉選舉」，指責主審的法官對他有偏見，是屬於政治迫害。
聯邦最高法院九名大法官裡，有三人是川普任內任命，雖然外界擔心這些大法官或許會網開一面，然而消息人士說，其實川普私下更擔心他任命的一些法官，為了避免給人有偏袒的觀感，反而會採取更嚴厲態度。
為此他前往內州出席黨團會議是最簡單的決定，因為現在首要的是在內州獲得提名，而且相信可輕鬆辦到。
雖然川普他不出席聆訊，但也由經驗豐富的律師團隊代表，他們在聆訊前已做了大量準備工作，包括模擬辯論。
另一方面，聯邦最高法院未來還會裁定川普另一個更危險的法律問題，就是他試圖推翻2020年大選結果的行為，可否免受刑事起訴。消息人士表示，川普反而更願意出席這個聆訊。
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