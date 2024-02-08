過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院

反川人士舉著標牌在最高法院前示威。(美聯社)

聯邦最高法院8日將審理前總統川普 對科羅拉多州高等法院取消他參選總統資格的上訴案，消息人士指出，川普不打算出席聆訊，他會前往佛州 海湖莊園，然後到拉斯維加斯參加內華達州黨團會議的初選勝利派對。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普在最近多次的法院聆訊都會出庭， 但相關人士表示，這是川普視之為競選活動造勢場合之一，現在再沒必要親自出庭了。

更重要的是，這個不現身的決定，正表明川普及其團隊對處理此案的謹慎程度。

一位接近法律團隊的消息人士告訴CNN，川普出席聆訊沒有任何好處，他也明白事情的嚴重性明白事情的嚴重性，其他賭注再高也高不過它了，因為最高法院的裁決，將決定他參加全國範圍的初選資格。

儘管不少法律專家認為，川普可能會在選票問題上獲勝，但他的出現可能會適得其反。

在過去多次不同案件的聆訊裡，川普出席之餘更與他的法律團隊抨擊審訊是「干涉選舉」，指責主審的法官對他有偏見，是屬於政治迫害。

聯邦最高法院九名大法官 裡，有三人是川普任內任命，雖然外界擔心這些大法官或許會網開一面，然而消息人士說，其實川普私下更擔心他任命的一些法官，為了避免給人有偏袒的觀感，反而會採取更嚴厲態度。

為此他前往內州出席黨團會議是最簡單的決定，因為現在首要的是在內州獲得提名，而且相信可輕鬆辦到。

雖然川普他不出席聆訊，但也由經驗豐富的律師團隊代表，他們在聆訊前已做了大量準備工作，包括模擬辯論。

另一方面，聯邦最高法院未來還會裁定川普另一個更危險的法律問題，就是他試圖推翻2020年大選結果的行為，可否免受刑事起訴。消息人士表示，川普反而更願意出席這個聆訊。