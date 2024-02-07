川普又敗 聯邦上訴法院裁決：無總統豁免權

華府特區聯邦上訴法院三名法官組成的合議庭6日一致裁定，前總統川普企圖推翻2020年大選結果而遭聯邦檢察官犯罪起訴，川普並不具有豁免權。（路透）

華府特區 聯邦上訴法院三名法官組成的合議庭6日一致裁定，前總統川普 企圖推翻2020年大選結果而遭聯邦檢察官起訴，川普並不具有豁免權；上訴法院這項里程碑式的裁決打臉川普長期以來以「總統豁免權」辯駁的方式。這項裁決後，開庭審理川普的程序將可繼續進行。但川普將會上訴聯邦最高法院。

企圖推翻大選案可續審理 川普怒批拜登

上訴法院公布裁決後，川普抨擊這是「毀滅國家的裁決」(nation-destroying ruling)，並在自擁的社群媒體Truth Social上把矛頭指向拜登總統，再次毫無證據地說他面臨的多項刑事起訴，都是拜登對他動用的政治武器。

預計將對裁決提出上訴 可能打到最高院

川普的律師預計將對裁決提出上訴，法律戰可能會一直打到最高法院。

最高法院將花多少時間考慮是否受理川普上訴，目前無法得知。特別檢察官史密斯(Jack Smith)則希望川普出庭受審。聯邦法院法官原本排訂3月初開庭，但日期已經延後。

做出決議的上訴法院法官分別是共和黨籍的老布希總統任命的韓德森(Karen LeCraft Henderson)，以及拜登任命的華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)、法官柴爾茲(J. Michelle Childs)；他們在57頁的意見書中否決了川普主張受到總統豁免權保護的所有辯詞。

合議庭法官在裁決書中寫道，川普卸任之後成為普通公民，如同其他刑事被告一樣，「身為總統期間任何可能擁有免遭起訴的行政豁免權(executive immunity)，在這起訴訟當中已不再具有保護效力」。

川普先前表示，打算要求華府特區聯邦上訴法院全體法官對裁決表態，並要求最高法院檢視上訴法院的判決結果。

拖延戰術屢屢失敗 仍設法延到年底大選後

華盛頓郵報分析，川普遭到聯邦犯罪起訴之後，各種拖延戰術在法庭上屢屢失敗，但川普律師團仍設法將聯邦官司裁決時程延到2024年大選選舉日過後。

合議庭法官在裁決書中寫道，願意等到2月12日才做出正式裁決，留時間讓川普向最高法院上訴，但不會有華府特區聯邦上訴法院全體法官裁決。

川普遭控干預2020年大選一案，原本排訂3月4日開庭，但上周宣布延後，等待華府特區聯邦上訴法院判決，最新審期時日未宣布。