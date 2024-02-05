泰勒絲專機往返太平洋碳排惹議 賭城有沒有停機位也受關注

流行樂天后泰勒絲下周結束在日本東京的演唱會後，便將立即搭乘私人專機返國，以便趕上男友凱爾西的NFL超級盃比賽。(美聯社)

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)下周結束在日本東京的演唱會後，便將立即搭乘私人專機返國，以便趕上男友的NFL超級盃 比賽。不過兩周內往返太平洋的行程，引發碳排放的爭議，同時她的專機降落拉斯維加斯之際，還得擔心有沒有停機位。

為了迎接11日在拉斯維加斯舉行的超級盃決賽，賭城 附近包括哈里瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)等三座機場近400個私人飛機停機位早已被預訂一空。

泰勒絲為趕上男友凱爾西(Travis Kelce)所屬堪薩斯酋長隊(Kansas City Chief)出賽超級盃，預定10日晚間飛抵拉斯維加斯，恐將面臨無處停泊的難題，引起許多絲粉(Swifties)關切。

私人包機Jet Agency執行長布朗(Jordan Brown)對於泰勒絲專機及時降落在賭城充滿信心：「毫無疑問，泰勒絲很行，如果有人能辦到，肯定是她，這毫無疑問，他們會把停機位搞定。」

根據福斯商業網(Fox Business)報導，泰勒絲搭乘的獵鷹(Falcon)7x型商務噴射機，配備臥室方便泰勒絲在13小時飛行時間放鬆休息。

不過聯邦能源信息署(Energy Information Administration)統計，一趟私人飛機飛越太平洋所產生的碳排放量，相當於一個美國家庭一年排放量總和的14倍，因此泰勒絲往返太平洋的飛行計畫受到外界放大檢視。

根據密西根大學永續系統中心(Center for Sustainable Systems)主任科萊安(Gregory Keoleian)估算，泰勒絲專機飛行里程超過1萬9400哩，碳排放量高達20萬磅。

洛杉磯加州大學教授史坦因(Julia Stein)認為泰勒絲引發的爭議，凸顯富裕和弱勢在碳排放受到的差別待遇。

不過泰勒絲公關人員向美聯社表示，早在演唱會舉行前「泰勒絲已購買所有行程兩倍以上的碳排放額度」。

布朗大學政治學教授科根(Jeff Colgan)則對於泰勒絲被外界點名表示不滿：「私人專機絕大多數乘客都是50歲以上男性，為何偏偏針對泰勒絲，應該一視同仁才對。」