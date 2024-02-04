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「30分鐘投125炸彈」伊拉克民兵總部遭美軍空襲 夷為平地

編譯潘勛／綜合3日電
美軍3日反擊伊拉克北部阿卡沙特」和卡恩地區的伊斯蘭反抗運動組織的指揮部及安全部隊駐紮的區域。圖為在卡恩的民兵天亮後清理被擊毀的建築。(美聯社)
美軍3日反擊伊拉克北部阿卡沙特」和卡恩地區的伊斯蘭反抗運動組織的指揮部及安全部隊駐紮的區域。圖為在卡恩的民兵天亮後清理被擊毀的建築。(美聯社)

美軍2日空襲伊拉克、敘利亞境內85個軍事目標，伊拉克民兵3日公布照片指總部已遭夷為平地，但釋出不想升級戰事的訊息；兩國官員表示，空襲致數十人喪生，只妨礙清剿恐怖分子、侵犯主權，恐引爆更大戰火，但拜登總統、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)都表示，美軍的報復行動才剛開始。

每日郵報(Daily Mail)報導，照片顯示，伊朗支持的伊拉克民兵「人民動員委員會」(Hashd al-Shaabi)的總部已化為廢墟。其他影像也指出，2日晚間30分鐘內，美軍投下125枚炸彈，建築物被夷為平地，只剩斷瓦殘垣。

國防部長奧斯丁表示，這輪軍事行動僅是開始，若美軍安全再被威脅，將再重磅反擊。(美...
國防部長奧斯丁表示，這輪軍事行動僅是開始，若美軍安全再被威脅，將再重磅反擊。(美聯社)

以哈戰爭還在進行，大馬士革、巴格達當局都附合德黑蘭，譴責華府行動只破壞區域穩定。但紐約時報報導，華府看得出伊朗已選擇降低緊張局勢，而非投入全面交火。

伊朗支持的民兵組織釋出好商量的調性，表示無意升級或擴大區域緊張。

華盛頓郵報報導，伊拉克官員、民兵組織及一個地區觀察網絡3日表示，這些空襲是為展示火力，目的顯然在避免戰火升級，都鎖定伊朗的代理組織網，就算有直接損傷伊朗本區域的資產也很少。

除了2日攻擊伊、敘兩地民兵組織，美、英及六個其他國家3日空襲葉門境內「青年運動」 (Houthi)民兵。

伊拉克表示，3日召見美駐巴格達參事伯格(David Burger)，遞交抗議函，表示美國2日空襲殺死至少16名伊拉克人，另25人受傷。伊拉克政府發言人阿瓦迪(Basim al-Awadi)表示，美國強勢攻擊，置伊拉克及本區域於險境，伊國拒絕讓自己的領土變成「雙方擺平得分的戰場」。

但伊拉克安巴爾省(Anbar)官員表示，與敘利亞交界的奎姆至少兩位平民喪生，讓死亡人數上升到18人；美軍鎖定當地的彈藥庫來打；當地部落領袖阿瓦德(Shiekh Hani Al-Awad)也證實，兩位平民死亡。

卡恩地區的民兵3日在檢視遭美軍擊毀的車輛。(路透)
卡恩地區的民兵3日在檢視遭美軍擊毀的車輛。(路透)

美、英兩國3日攻擊葉門青年運動36個軍事目標，以第二波空襲，想進一步癱瘓伊朗撐腰的民兵代理人。

奧斯丁表示，這些額外空襲是想對民兵釋出明確訊息，打殘、削弱他們的戰力，讓他們無法肆無忌憚攻擊美國、國際合法航行於紅海的船舶。美軍2日另擊落至少八架無人機。

來源：MSNBC

伊朗 奧斯丁 華府

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