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哈佛報告：租屋市場疲軟 全美半數房租仍「超出負擔」

編譯周芳苑／綜合2日電

哈佛大學聯合住房研究中心(Joint Center for Housing Studies of Harvard University)最新報告顯示，全美租賃市場趨於疲軟，但半數租戶的房租仍超出負擔能力；雖然有些地區房租下跌，但跌幅不足以緩解租戶沈重的房租負擔。

根據這項調查，2022年全美半數租戶的租金和水電費約占了收入的30%以上，這些人是背負「租金負擔」(rent burdened)或「成本負擔」(cost burdened)，高昂費用讓他們難以支應生活上的其他基本開銷。

從2019年到2022年，背負成本負擔的租屋者比例增加3.2% 。

這份報告的主要作者、哈佛大學聯合住房研究中心資深研究員艾爾古德-奧布里茨基(Whitney Airgood-Obrycki)說，不同收入的人成本負擔都在增加，低收入家庭情況特別嚴重。

研究發現，低收入者付房租和水電費之後用以支應其他基本需求的平均「剩餘收入」(residual income)明顯減少。

2022年，年收入低於3萬元的租屋家庭平均每個月僅剩310元，創歷史新低；另根據經濟政策研究所(Economic Policy Institute)，即使在負擔能力最強的郡，單人家庭每月也需要約2000元支應非住房需求。

艾爾古德-奧布里茨基認為，根本問題是民眾可負擔能力很低，遇到任何生活危機便可能變成無家可歸，多數年輕人因生活成本超過負荷而搬回家和父母同住。

長久以來，年輕人留住家裡主要因為沒有工作，賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)教授瓦赫特 (Susan M. Wachter) 說，目前問題在於缺乏可負擔得起的住房。

瓦赫特說，Z世代成人目前住家裡的比例重返1940年大蕭條結束階段，18至29歲年輕人與父母同住的比例幾乎達50%。想買房的人無力買房而轉進租屋市場，也助長房租難以負擔。

低收入 租金 哈佛大學

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